/663374/بالصور-بعثة-بيراميدز-تتحرك-لملعب-مباراة-مانياما

تحركت بعثة فريق نادي بيراميدز من مقر إقامتها في العاصمة الكونغولية كينشاسا في طريقها لملعب الشهداء لخوض مباراة مانياما والتي تنطلق في الثالثة عصرا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويحل بيراميدز ضيفا على مانياما بطل الكونغو بملعب الشهداء في كينشاسا بذهاب دور ال٣٢ التكميلي من كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة الإياب يوم ٥ ديسمبر المقبل على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وعقد إيهاب جلال المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو مع اللاعبين لشرح طريقة لعب الفريق المنافس والحديث عن طريقة وخطة لعب بيراميدز في اللقاء قبل التوجه مباشرة لملعب المباراة.

وحرص المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي على أن يكون في وداع اللاعبين لدى مغادرتهم فندق الإقامة لتحفيزهم على الفوز وتحقيق نتيجة تؤمن عبور بيراميدز إلى دور المجموعات.

ووقع اختيار إيهاب جلال المدير الفني على قائمة تضم ٢٠ لاعبا للسفر إلى الكونغو على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - عبد الرحمن صميدة

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل

خط الهجوم: دودو الجباس - محمود وادي.

انتهت أحداث مباراة بيراميدز وإيسرن كامبني بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، لصالح فريق السماوي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز.

افتتح على جبر سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 36 من عمر المباراة من خلال، ركلة ركنية لصالح فريق بيراميدز من جهة اليمين نفذها محمد حمدي عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها علي جبر برأسية من أعلى نقطة سكنت يسار المرمى.

وسجل عبد الله السعيد الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 47 من عمر المباراة، من خلال تسديدة رائعة من عبد الله السعيد من على حدود منطقة الجزاء سكنت أقصى أعلى يسار المرمى.