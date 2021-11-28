/663371/التنسيقية-تتشح-بالأسود-حدادا-على-رحيل-أحمد-زيدان-بجلسة-النوابصور

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة النائب أحمد سعد، وكيل أول المجلس، ارتداء أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، اللون الأسود، وهى الجلسة الأولى عقب وفاة النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث تضمنت الجلسة الإعلان عن خلو مقعده مع إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما شهدت الجلسة حالة من النعى للنائب أحمد زيدان وسط حالة من الحزن والدعوات له، وتذكر جهوده وماضيه فى خدمة المواطنين وأداءه البرلمان، ومطالبات بإطلاق اسمه على أى من شوارع دائرة الساحل بمحافظة القاهرة. ووقف مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على النائب الراحل أحمد زيدان الذي وافته المنية مؤخرا.

دوت الخليج

وقال رئيس الجلسة المستشار أحمد سعد وكيل المجلس أن الراحل كان هادئا ومتواضعا، مشيرا إلى أنه مثلا فريدا لتمثيل البرلماني من الشباب.وأضاف أنه كان شخصا متميزا وحريصا على أداء واجبه البرلماني منذ اليوم الأول لتمثيله النيابي، مؤكدا أنه سيبقى اسما فريدا في العمل النيابي.

التنسيقية تتشح بالأسود حدادًا على رحيل أحمد زيدان بجلسة النواب«صور»

وكان عددا من نواب أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ، قد نعوا زميلهم أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والذي رحل عن عالمنا الأسبوع الماضي بعد صراع مع المرض، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الأحد الماضي.