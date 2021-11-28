نواب البرلمان يتحدثون لـ دوت الخليج عن زيارة مجمع الاصدرات الزكية والمؤمنة..«مصارحة ومكاشفة» وأوضحت التهديدات التى قد تواجه الأمن القومى المصرى فى ظل المتغيرات الدولية والإقليمية ‏المحيطة

/663377/نواب-البرلمان-يتحدثون-لـ-تحيا-مصر-عن-زيارة-مجمع-الاصدرات-الزكية-والمؤمنةمصارحة-ومكاشفة-وأوضحت-التهديدات-التى قد-تواجه-الأمن-القومى-المصرى-فى-ظل-المتغيرات-الدولية-والإقليمية-المحيطة

إلتقى الفريق أول ‏‎محمد زكى القائد العام‎‎للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بوفد من ‏أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب ‏القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، حيث تناول اللقاء إستعراض الأوضاع ‏الحالية والتهديدات التى قد تواجه الأمن القومى المصرى فى ظل المتغيرات الدولية والإقليمية ‏المحيطة فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز سبل التواصل بين مجلسى النواب ‏والشيوخ ووزارة الدفاع فيما يتعلق بتناول مختلف القضايا التى تمس الأمن القومى المصرى.‏

دوت الخليج يرصد تفاصيل لقاء وزير الدفاع باعضاء مجلسي النواب والشيوخ

مجمع الاصدرات الزكية والمؤمنة

أشاد النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب، بلقاء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالقائد العام للقوات المسلحة الفريق محمد زكي، أثناء تفقد مجمع الإصدرات الزكية والمؤمنة بالعاصمة الادارية الجديدة، مؤكدا دلالته على التعاون بين السلطة التشريعية والقوات المسلحة، موضحا ان اللقاء ساده نوعا من المكاشفة والمصارحة.

وقال النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب، أن لقاء أعضاء البرلمان بغرفتيه بعث رسائل اطمئنان على قدرة الدولة المصرية فى حماية امنها واستقرارها من كل الجهات ،خاصة فى ظل التحديات التي تواجهها خارجيا وداخليا، مؤكدا ان الفيلم الوثائقى الذي تم عرضه على الاعضاء أوضح كيف كافحت الدولة الارهاب وقضت عليه، خاصة فى شمال سيناء، لافتا الى ان الدولة نفذت مشروعات للتنمية الشاملة فى جميع انحاء الدوبة.

النائبة ألفت المزلاوي تعلق على زيارة مجمع الاصدرات الكية والمؤمنة

وأشادت النائبة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، بالخدمة التي يقدمها مجمع الاصدرات الزكية والمؤمنة تحت اشراف القوات المسلحة، مؤكدة ان الزيارة أكدت ان غصدار الوثائق الكترونية فى ايدي امينة، موضحة ان القوات المسلحة تحرص على الحفاظ على مقدرات الامن الوطني،” أدركنا بشكل حقيقى كلمة الرئيس السيسى«بلاش رغى»”.