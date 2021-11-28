/663380/شوبير-خلصت-الحدوتة-110-نادي-وافقوا-علي-التعديلات-مجلس-ادارة-منتخب-جديد-خلال-شهر

شهدت اليوم الأحد إجتماع، حضور 120 ناديا للجمعية العمومية لا تحاد الكرة بحضور ، لمناقشة تعديل بعض بنود اللائحة واعتمادها قبل إرسالها للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ويحق لأندية الدورى الممتاز بالكامل حضور الجمعية العمومية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب احمد شوبير عبر حسابة الشخصي فيس بوك”:”خلصت الحدوته 110 نادي وافقوا علي التعديلات مجلس اداره منتخب جديد خلال شهر تقريبا لاتحاد الكوره المصرى

انتهت أحداث مباراة الأهلي وسموحة، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، لصالح المارد الأحمر، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويواصل النادي الأهلي بهذا الفوز، التربع على صدارة الدوري الممتاز، بالعلامة الكاملة في بطولة الدوري حتى الأن.

وجاء هدف أيمن أشرف بعد إهدار بدر بانون ضربة جزاء في المباراة في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، ليضرب أشرف بالهدف الأول من خلال تمريرة رائعة من حسين الشحات وضعت أيمن أشرف في انفراد تام بالمرمى يسار منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة أرضية سكنت أقصى أسفل يسار المرمى.

بيرسي تاو

ضرب بيرسي تاو خط دفاعات سموحة من خلال مراوغة ومرور ولا أجمل، ويسدده الكرة بقوة وتصتدم بحارس الفريق السكندري، وتسكن الشباك، ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 37 من عمر المباراة.

احرز سموحه الهدف الاول في مرمي النادي الاهلي عن طريق محمد كناريا في الدقيقه 66 من زمن الشوط التاني .

ليرد الاهلي سريعا عن طريق حسين الشحات بالهدف الثالت عن طريق حسين الشحات، ليمنع سموحة من العودة في النتيجة.

سجل بيرسي تاو هدف النادي الأهلي في شباك سموحة في الدقيقة 80 من عمر اللقاء، لينهي تماما عودة الفريق السكندري بالمباراة.