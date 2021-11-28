663381 /663381/النواب-يناقش-تعديلات-التعريفة-الجمركية-و4إتفاقيات-دولية 01:47 م - الأحد 28 نوفمبر 2021 شهدت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة النائب أحمد سعد، ملحق أعمال فى مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 558 لسنة ٢٠٢١، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية ، وأيضا تقـارير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبلجنة الخطة والموازنة، عن: ۱) قـرار رئيس جمهورية مصر العربيـة رقم 559 لسنة ٢٠٢١ بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات التقليدية بين جمهورية مصـر العربية من خلال وزارة المالية وبنك أبو ظبي الأول وأطراف أخـرى، الموقعة بتاريخ ۲۰۲۱/۱۱/۱۱. دوت الخليج أيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربيـة رقم 560 لسنة ٢٠٢١ بشـأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الإسلامية بين جمهورية مصر العربيـة مـن خـلال وزارة الماليـة وبنك أبو ظبي الأول، الموقعةبتاریخ ۲۰۲۱/۱۱/۱۱ ۳) قـرار رئيس جمهورية مصر العربيـة رقـم 561 لسنة ٢٠٢١ بشـأن الموافقة على اتفاقية وكالة الاستثماربين جمهورية مصر العربية متصـرفة مـن خـلال وزارة الماليـة وبنـك أبـو ظبـي الأول وآخـرون، الموقعة بتاريخ ۲۰۲۱/۱۱/۱۱ أيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربيـة رقـم ٥٦٢ لسنة ٢٠٢١ بشـأن الموافقة على اتفاقية الشروط التجارية بين جمهورية مصر العربية من خلال وزارة المالية وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد وبنك أبو ظبي الأول وآخرون، الموقعة بتاريخ ۲۰۲۱/۱۱/۱۱. تابع موقع دوت الخليج علي

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