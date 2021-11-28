/663384/تنسيقية-شباب-الاحزاب-تنعي-وفاة-نجلة-محمد-محرم-عضو-التنسيقية

يتقدم أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص التعازي والمواساة للزميل محمد محرم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في وفاة نجلته التي وافتها المنية اليوم. داعين الله أن يتقبلها قبولا حسنا.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

أطلقت اليوم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أولى جولاتها التدريبية المكثفة للمحليات، وذلك بمقر النائب أحمد رمزي عضو مجلس النواب عن التنسيقية بمركز منشأة القناطر .

واستمرت التدريبات لمدة ثلاثة أيام لتشمل عدد من الموضوعات الهامة، حيث افتتح النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب اليوم الأول بمحاضرة "الإدارة المحلية في الدستور والقانون ومهام المحليات وأدواتها الرقابية"، وشارك النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب بتدريب بعنوان " الإدارة المحلية بين المشاكل والحلول "، وفي اليوم الثاني قدم النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ تدريياً عن " إدارة الحملات الانتخابية واستخدام السوشيال ميديا في الدعاية الإنتخابية"، وافتتح أحمد مشعل عضو التنسيقية اليوم الثالث بمحاضرة عن التعامل مع شكاوى المواطنين، واختتم البرنامج التدريبي أحمد يحيى عضو التنسيقية بمحاضرة عن فن مهارات التواصل.

وقد تفاعل الحضور مع المتدربين والمحتوى المقدم بالأسئلة وتسجيل الملاحظات.

يذكر أن نادي مدربي التنسيقية قد بدء خلال فترة سابقة في التحضير والإعداد لبرنامج "تدريب المحليات" والذي من المقرر أن يكون في دوائر نواب التنسيقية في جميع المحافظات ، وكان قد تم تحديد عدد من المعايير يجب توافرها في المتقدمين لهذا البرنامج من أهمها أن يكون المتقدم في الفئة العمرية من ٢١ الي ٤٠ عام وأن يكون له سجل في العمل السياسي أو العمل العام والخدمي، وبالفعل سجل عدد كبير من الراغبين في حضور هذا البرنامج، ثم جاءت مرحلة المقابلات الشخصية لإختيار العناصر المناسبة بما يتوافق مع المعايير التي تم وضعها من خلال فريق عمل نادي مدربي التنسيقية.

يأتي هذا في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على تدريب كوادر سياسية لديها علم ومعرفة، وسيجمع التدريب بين المهارات السياسية والشخصية التي يحتاجها الشباب لممارسة الحياة السياسية.

وفي نهاية التدريب توجه نادي مدربي التنسيقية بالشكر إلي السادة المدربين ولجنة التنظيم بالتنسيقية على حسن تعاونهم خلال البرنامج التدريبي.