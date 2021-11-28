محافظ قنا يصطحب التلاميذ لمشاهدة إنجازات «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - نظمت محافظة قنا رحلات توعوية لعدد من طلاب المعهد العالى للخدمة الاجتماعية وتلاميذ المدارس، للمشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تحت شعار "اعرف مشروعات بلدك"، بهدف غرس قيمة الانتماء والولاء لدى الشباب والنشء.





جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الفتاح تركى، عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بقنا، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقنا، والدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وحسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح أشرف الداودى، محافظ قنا، للطلاب والتلاميذ أن الهدف من الزيارة هو مشاركتهم بالوعى فى حركة تغيير واقع الريف المصرى، وإعادة رسم خريطة مصر، التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتصبح أيقونة البداية للجمهورية الجديدة، وتعريف الشباب بما يستهدفه البرنامج القومى العملاق "حياة كريمة" فى تنمية الريف المصرى وتطوير بنيته التحتية وتحسين الخدمات التى تلبى احتياجات المواطن المصرى، مطالبا إياهم بضرورة أن يصبحوا سفراء وممثلين لزملائهم الطلاب ليكونوا شهداء على التغيير ومسؤولين عن نقل رؤية وتجربة التغيير التى تحدث على أرض الواقع بقرى محافظة قنا إلى زملائهم ومختلف طوائف المجتمع.

كما استمع الطلاب لشرح تفصيلى من محافظ قنا حول أهمية هذه المشروعات ودورها فى تحسين مستوى معيشة المواطنين فى القرى، مؤكدا أن مبادرة "حياة كريمة "، بمثابة أضخم مبادرة إنسانية فى تاريخ الدولة المصرية.

وأضاف الداودى، أن المبادرة استهدفت تنفيذ 724 مشروعا بـ 87 قرية و722 تابعا، بمحافظة قنا يستفيد منها حوالى 1.5 مليون مواطن، أى ما يعادل 43% من تعداد سكان المحافظة، مؤكدا أن هذه المشروعات بعد اكتمالها ستساهم فى إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة فى حياة المواطنين بما يضاهى مستوى الحياة فى المدن، ما يعطى مردودا إيجابيا لدى المواطنين تقديرا لجهود الحكومة نحو توفير الحياة الكريمة للمواطنين فى قرى الريف المصرى.

كما تفقد محافظ قنا والطلاب، التشطيبات النهائية بمجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية ومركز تنمية الأسرة والطفل ووحدة صحة الأسرة "المشروع الأوروبى"، ومبنى نقطة إسعاف والمركز الطبى بقرية المراشدة ومدرسة القلمينا للتعليم الأساسى ومركز الطفولة والأمومة بقرية القلمينا بمركز الوقف ضمن المشروعات التنموية والخدمية التى يجرى تنفيذها بمركز الوقف.