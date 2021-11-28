الإنتاج الحربى: حريصون على تعزيز التعاون مع السعودية

جدة - نرمين السيد - استقبل المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، اليوم الأحد، المهندس محمد بن حمد الماضى، رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية، ووفد مرافق.





حضر اللقاء المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزيـة لمكتـب الوزيـر، والمهندس محمود عرفات مستشار الوزير، ومحمد بكر المستشار الإعلامى للوزير، والدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية بالهيئة، والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، والمهندس أمجد فريد رئيس قطاع التعاون الدولى، وجاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.

أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى أن هذا اللقاء يأتى على هامش زيارة الوفد السعودى لمصر للمشاركة فى المعرض الدولى الثانى للصناعات الدفاعية "EDEX 2021" المقرر عقده بالقاهرة خلال الفترة من 29/11 إلى 2/12/2021، وتم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبين وإمكانية تبادل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع فى مختلف المجالات.

وأضاف الوزير "مرسى" أنه تم خلال اللقاء استعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى وأهم المشروعات القومية والتنموية التى تقوم بالمساهمة فى تنفيذها فى مصر، مؤكداً على ضرورة التقارب والتكامل بين الدول العربية فى مجال الصناعات الدفاعية وخاصةً بين مصر والسعودية.

وثمّن وزير الدولة للإنتاج الحربى مشاركة الجانب السعودى فى معرض "EDEX 2021"، مؤكداً من ناحيةٍ أخرى أن مصر تشهد حالة من الاستقرار نتيجة للجهود التى تبذلها الدولة لتعزيز الحالة الأمنية وإجراءات الإصلاح الاقتصادى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

من جانبه أشاد المهندس محمد بن حمد الماضى رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودية بدور وزارة الإنتاج الحربى فى توفير احتياجات القوات المسلحة المصرية والاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها لتصنيع منتجات مدنية متنوعة وتنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة، لافتاً إلى أن المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودية شاركت فى النسخة الأولى من معرض "EDEX" فى عام 2018 وحرصت على المشاركة فى نسخة هذا العام حيث يمثل المعرض تجمعاً دولياً متميزاً لكبرى الجهات والشركات العاملة فى مجالات الأنظمة الدفاعية من أجل تبادل الرؤى والخبرات، مضيفاً أن المؤسسة ستعرض بجناحها فى "EDEX 2021" أبرز منتجاتها فى مجال الصناعات الدفاعية.

كما قام "الماضى" بتوجيه دعوة لمشاركة الجانب المصرى فى معرض الدفاع العالمى الأول بالرياض المزمع عقده فى مارس 2022 والذى سيوفر منصة موحدة تحت سقف واحد لمختلف الجهات المعنية بقطاع الصناعات العسكرية والأمنية، مشدداً على أن السعودية تركز فى الفترة الحالية على متابعة أحدث التكنولوجيات فى كافة المجالات العسكرية لمواكبة التطور الهائل فى هذا المجال لمجابهة التهديدات التى تواجهها المملكة وتعزيز قدراتها لردع أى محاولة للتدخل فى الشأن الداخلى لها أو المساس بأمنها وشعبها.

وأشار المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر إلى أن الجانب السعودى أشاد خلال اللقاء بالإمكانيات المتطورة بشركات ووحدات الإنتاج الحربى وما يتوافر بها من كوادر بشرية متميزة الأمر الذى يشجع على إيجاد مجال خصب للتعاون المشترك بين الجانبين والذى سيعود مردوده بالإيجاب على السعودية ومصر والمنطقة بأكملها.