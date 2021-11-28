الهجرة: دعم الجاليات المصرية بالخارج للمبادرات الوطنية غير محدود

جدة - نرمين السيد - شارك فى الجولة التفقدية الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتورة هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمى بوزارة التخطيط، والدكتور رفعت حليم، رجل الأعمال المصرى بدولة الكويت المنفذ الرئيسى لعدد من مشروعات مبادرة أصلك الطيب، والدكتور إيهاب الخراط رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للتنمية والتشبيك، والاستاذ محمد حسين عبد الله رئيس مجلس إدارة جمعية شباب مصر للتنمية، وفريق من مؤسسة "حياة كريمة".

بدأت الزيارة بتفقد مركز الشواشنة المتميز للخدمات الصحية للأم والطفل، المستهدف تطويره تطويراً شاملاً وفق معايير التأمين الصحى الشامل، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة، ليقدم خدماته الطبية فى تخصصات النساء والأطفال، وحضّانات الأطفال المبتسرين، وتنظيم الأسرة، والتخدير، كما قاما بتفقد الأعمال الإنشائية بالمجمع الزراعى بالشواشنة المقام على مساحة 330 متر مربع، ويضم دورين، أحدهما وحدة بيطرية وجمعية زراعية، والثانى مركز إرشاد زراعى.

وقامت وزيرة الهجرة، ومحافظ الفيوم، بتفقد الأعمال الإنشائية بمركز شباب الشواشنة المقام على مساحة 11500 متر مربع، ويشمل ملعب قانونى، وملعب خماسى، وقاعة اجتماعات، ومركز معلومات، ومكتبة، وتشمل أعمال التطوير، إحلال وتجديد المبنى الإدارى، وتطوير الملعب الخماسى، كما تفقدا المجمع الخدمى بالشواشنة، الذى يجرى إنشاؤه على مساحة 450 متر مربع، بتكلفة 9,4 مليون جنيه، ويضم مركز تكنولوجى، ومكتب سجل مدنى، ومكتب شهر عقارى، ومكتب تموين، ومكتب بريد، بالإضافة إلى مبنى الوحدة المحلية، ووحدة التضامن الاجتماعى، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال 65%.

عقب ذلك قامت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومحافظ الفيوم، بزيارة لمدرسة الشواشنة الابتدائية التى تضم 32 فصلاً، بإجمالى 1844 طالب وطالبة، وتفقدا أعمال القافلة الطبية لمرضى العيون التى تنظمها مؤسسة صناع الخير، والتى تستهدف 500 مريضا من قرية الشواشنة والقرى والعزب المحيطة، حيث يتم توقيع الكشف الطبى على المرضى وتقديم العلاج اللازم وعمل النظارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.

من جانبها، أشادت السفيرة نبيلة مكرم بالجهود التى تبذلها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى رصد ومتابعة احتياجات القرى فى الريف المصرى لتحقيق أعظم استفادة من المبادرة، مثمنة التعاون المثمر مع محافظة الفيوم والجهود التى تبذلها المحافظة فى التنسيق مع الجهات الشريكة، حتى تخرج هذه المشروعات إلى النور بشكل لائق ومشرف.

كما أثنت وزيرة الهجرة على جهود المصريين بالخارج، ودور الدكتور رفعت حليم ودعمه للمبادرات الوطنية التى تستهدف خدمة مواطنينا بالداخل بالقرى الأكثر احتياجا، لافتة إلى حرصه على المشاركة فى مبادرة "أصلك الطيب" بمحافظة الفيوم، من خلال إقامة مشروعات تنموية متكاملة فى عدة قطاعات بقرية الشواشنة.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، حرص المحافظة على تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ التدخلات المقترحة، وعدم التقيد بالإجراءات الروتينية وتقديم التيسيرات اللازمة للإنتهاء من المشروعات فى مواعيدها المقررة، مشيراً إلى أنه سيتم العمل على تدبير الأراضى اللازمة لتنفيذ التدخلات المطلوبة، والمساهمة فى عمل الدراسات وتوفير البيانات اللازمة للتنفيذ، فضلا عن سرعة استصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذ التدخلات المستهدفة من خلال الجهات التابعة للمحافظة.

وتابع الأنصارى، أن المشروعات يجرى تنفيذها على قدم وساق، بالتعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى بمختلف مؤسساته، لتوفير حياة كريمة وتلبية احتياجات المواطنين فى محافظة الفيوم.

يأتى تنفيذ مبادرة "أصلك الطيب" بمحافظة الفيوم فى إطار التكامل وتضافر الجهود بين وزارتى الهجرة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وهى المبادرة التى تهدف إلى مساهمة المصريين بالخارج فى دعم وتطوير المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية لقرى الريف المصرى تحت مظلة المشروع القومى الكبير "حياة كريمة"، من أجل بناء حياة الإنسان المصرى فى القرى الأكثر احتياجًا.

الجدير بالذكر أنه قد سبق عقد عدة اجتماعات فى ضوء مبادرة "أصلك الطيب" للاتفاق على بنود وآليات تنفيذ هذه المشروعات بمحافظة الفيوم، من خلال عدد من التدخلات الخاصة بالمجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والرياضية فى عدد من قرى المحافظة.