الخشت: الانتخابات الطلابية بجامعة القاهرة تتسم بالشفافية والنزاهة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة أن انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة تتسم بالديمقراطية والحيادية وتتم فى إطار من الشفافية والنزاهة.. مضيفا "انحيازنا لجميع الطلبة دون تمييز وتعليم الممارسة الديمقراطية أهم مقاصدنا".





جاء ذلك خلال جولة تفقدية لرئيس جامعة القاهرة، اليوم الأحد، لكليتى الحقوق والعلوم؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية للجولة الأولى لانتخابات اتحادات الطلاب بكليات جامعة القاهرة، حيث تجرى الانتخابات فى 8 كليات هى: الحقوق، والعلوم، والتجارة، والإعلام، ودار العلوم، والعلاج الطبيعى، والزراعة، والصيدلة، وذلك بعد حسم المقاعد الخاصة بعضوية اللجان فى باقى الكليات "بالتزكية".

وخلال الجولة، حث الدكتور محمد الخشت، الطلاب على المشاركة الفعالة فى الانتخابات فى إطار الحرية الكاملة المتاحة أمامهم لاختيار ممثليهم من الطلاب، كما دعا إلى إخضاع عملية الاختيار بين الطلاب بناء على القدرة والكفاءة وتقديم الخدمات والأنشطة الطلابية، وإخضاعها لمعايير عقلانية ومحايدة.

وأوضح الخشت أن الجامعة عملت على تيسير عملية التصويت على الطلاب، فى إطار من الشفافية، حيث تم تخصيص صناديق زجاجية لكل فرقة بكل كلية مع وضع صناديق محددة لطلبة انتساب وأخرى لطلبة انتظام.

ومن المقرر أن يتم الفرز وإعلان النتائج نهاية اليوم، على أن تجرى جولة الإعادة غدا الإثنين، ثم تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 30 نوفمبر، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء الأول من ديسمبر، على أن تختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم الخميس الثانى من ديسمبر القادم.