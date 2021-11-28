مختار جمعة يؤكد استعداد الأوقاف لدعم المؤسسات الدينية بصربيا

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، استعداد الوزارة لدعم المؤسسات الدينية بصربيا سواء فى مجال تدريب الأئمة، أو إيفاد بعض الأئمة والقراء خلال شهر رمضان، أو بتزويد مكتبات صربيا بإصدارات وزارة الأوقاف العربية والمترجمة.





جاء ذلك خلال استقبال وزير الأوقاف، اليوم الأحد، سفير مصر لدى صربيا باسل صلاح، بديوان عام وزارة الأوقاف؛ بمناسبة توليه منصبه الجديد؛ لبحث جهود وزارة الأوقاف فى نشر الفكر الوسطى المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتفكيك الفكر المتطرف. وأهدى وزير الأوقاف إلى سفير مصر لدى صربيا المجموعة الأولى والثانية من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير ومجموعة من إصدارات وزارة الأوقاف العصرية فى مجال تجديد الخطاب الدينى باللغتين العربية والإنجليزية، متمنيا له كل التوفيق.

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