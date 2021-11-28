محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير شارع ترعة الزمر

جدة - نرمين السيد - كما تققد محافظ الجيزة مطالع ومنازل محور الفريق كمال عامر بنطاق حى العمرانية مشددا على رفع كافه تجمعات الرتش ومخلفات ونواتج الأعمال المتواجدة أسفل المحور بالتنسيق مع الجهات المعنية. وشدد المحافظ على رئيس هيئة النظافة بتكثيف دوريات رفع المخلفات ومتابعة أداء الشركات المكلفة بجمع المخلفات. ووجه المحافظ بطلاء الأسوار المطلة على الطريق والمنشأت الحكومية الواقعة بمسار الشارع كى يتكامل المظهر الحضارى للطريق. وتابع المحافظ أعمال رفع كفاءة عدد من الشوارع المتفرعة من طريق ترعة الزمر ومجهودات إنشاء ورفع كفاءة أرصفة المشاة موجها رئيس حى العمرانية بسرعة الانتهاء من الأعمال. كما تابع المحافظ أعمال تنسيق وتجهيز الدورانات الواقعة أسفل محور الفريق كمال عامر بنطاق العمرانية موجها برفع كفاءتها ورصفها لتسهيل حركة سير المركبات واستغلال عدد من الساحات الفارغة بعد تمهيدها واستغلالها كساحات انتظار للسيارات. ووجه المحافظ خلال الجولة بشن حملات مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات للباعة الجائلين والمحال والمنشآت التجارية بشارع مستشفى الصدر مع إجراء متابعة دورية لضمان عدم تكرار عودة الإشغالات. وشملت جولة المحافظ تفقد محيط كبارى المشاة بطريق ترعة الزمر أمام خاتم المرسلين موجها برفع كفاءة النظافة بمحيطها. رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمود فوزى السكرتير المساعد، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة ومحمد نور رئيس حى العمرانية وطه عبدالصادق رئيس حى جنوب.

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