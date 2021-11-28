مصر تحصد الجائزة البرونزية بمسابقة الابتكار العربى

جدة - نرمين السيد - أعلنت جائزة (مبرة السعد) للمعرفة والبحث العلمى بالكويت، اليوم الأحد، أسماء الفائزات العربيات الثلاث بجوائز ابتكار الشرق الأوسط، فى حفل افتراضى، أقامته شبكة الشرق الأوسط للمخترعات والمبتكرات.





وقالت رئيسة المبرة، فادية سعد العبد لله الصباح - نقلا عن وكالة الأنباء الكويتية (كونا) - إن الفائزات هن تسنيم الداوودى من سلطنة عمان، وحصدت الجائزة الذهبية عن مشروعها القائم على تحويل بذور التمر إلى طين يساعد فى التنقيب عن النفط، فيما نالت الجائزة الفضية رزان الكلبانى من سلطنة عمان، عن مشروع المركب الطبيعى المخفف للأشعة السينية، فيما حصدت الجائزة البرونزية سلمى مدحت من مصر عن مشروعها (ماتخافيش)، وهو برنامج الأمان على الهاتف المحمول والمخصص لسلامة الفتيات من التحرش. بدورها، أشارت رئيسة جائزة ابتكار الشرق الأوسط للمخترعات والمبتكرات نبيلة الصباح، إلى أنه سيتم تكريم الفائزات عالميا من شبكة (جلوبال وان) العالمية للمخترعات والمبتكرات افتراضيا، يوم الخميس المقبل.

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