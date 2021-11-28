وزيرة الهجرة والمحافظ يتفقدان قافلة صناع الخير للكشف على عيون...

تفقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج يرافقها الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة اعمال قافلة صناع الخير للتنمية للكشف على امراض العيون بقرية الشواشنة مركز يوسف الصديق ضمن سلسلة الخدمات المقدمة من وزارة الهجرة ومؤسسة صناع الخير لأهالي قرى الفيوم فى اطار مبادرة «أصلك الطيب»، والتي أطلقتها وزارة الهجرة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف مساهمة المصريين بالخارج في دعم وتطوير المجالات الاقتصادية، والتعليمية، والصحية، والاجتماعية، لقرى الريف المصري، خصوصاً التي تخضع للتطوير ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة.

اطلعت الوزيرة ومحافظ الفيوم على طبيعة مراحل تقديم الخدمات الطبية للكشف على امراض العيون داخل القافلة من عمل قياس النظر المبدئ وتوقيع الكشف وعمل قاعدة بيانات وعمل مقاس نظارات وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحية وتسليم الادوية وما صاحب القافلة من اجراءات تنظيمية تتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية وما الزمت به وزارة الصحة المصرية حول طرق الوقاية من الاصابة بفيروس كورونا

وخلال تفقدها للقافلة اشادت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد بجودة الخدمات التى تقدمها صناع الخير للمواطنين مؤكده على ان دور المجتمع المدنى الجاد دور فاعل وهام في نجاح المبادرات القومية الكبرى وان وزارة الهجرة وقعت مؤخرا بروتوكول تعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية من خلال مبادرة مراكب النجاة يهدف الى تنظيم المؤسسة لقوافل علاجية في مجال امراض العيون ل70 قرية مصرية هى القرى الاكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية وان التطبيق العملى للبروتوكول دخل حيز التنفيذ بمجرد توقيعه حيث قامت المؤسسة باجراء 66 عملية جراحة عيون لمرضى من أهالي قرية الحرجة مركز ناصر ببنى سويف التى زارتها الوزيرة مؤخرا كذلك تم توزيع النظارات الطبية وعددها 243 نظارة على مستحقيها من الأهالي

و اكد الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم على ان ما يقدمه المجتمع المدنى فى مجال محاربة الامراض الاكثر انتشارا في قرى الفيوم دور حيوي وهام ونسعى الى دعمه وتزليل العقبات امامه وان صناع الخير سبق لها ونظمت العديد من القوافل الطبية داخل قرى الفيوم ونجحت بشكل جيد في تعميم الفائدة من تلك القوافل بتقديم خدمات طبية متكاملة ليس فقط توقيع الكشف او حتى صرف العلاج ولكن ايضا الالتزام بعمل النظارات الطبية بجودة عالية واجراء العمليات الجراحية بالتعاون مع مؤسسات طبية كبيرة متخصصة بالمجان تماما

من جانبه رحب هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير بتفقد وزيرة الهجرة ومحافظ الفيوم لقافلة المؤسسة مؤكدا ان القافلة يتم تنظيمها بالتعاون مع اوركيديا للصناعات الدوائية وضمن مبادرة عنيك في عنينا للحد من مسببات العمى تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ومشاركة من المؤسسة لوزارة الهجرة ومحافظة الفيوم في مبادرة اصلك الطيب وان المؤسسة مستمرة في التعاون المثمر مع وزارة الهجرة في تنفيذ مبادرة مراكب النجاه وفق البروتوكول الموقع بين الوزارة والمؤسسة