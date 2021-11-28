سفارة مصر في الدوحة تستقبل بعثة المنتخب الأول لكرة القدم

استقبل السفير عمرو الشربيني سفير جمهورية مصر العربية بالدوحة وأعضاء من السفارة المصرية، مساء أمس 27 نوفمبر الجاري، بعثة المنتخب المصري الأول لكرة القدم برئاسة عضو اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة المصري محمد الشواربى.

ومن المقرر أن يشارك المنتخب الأول فى بطولة كأس العرب المُقامة حالياً في قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2021.