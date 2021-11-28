/663376/بالمراس-البرازيلي-يبحث-عن-الثأر-من-الأهلي-في-مونديال-الأندية-2021

نجح الفريق البرازيلي بالمراس، أمس من تحقيق الفوز ببطولة الليبرتادوريس، على نظيرة المحلي والقاري، بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبهذا الفوز يتأهل الفريق البرازيلي بالمراس لبطولة كأس العالم للأندية 2021، ممثل قارة أمريكا الجنوبية في البطولة.

منافسة فرديه بين بطل أفريقيا والليبرتادوريس

وفي الجانب المقابل توج النادي الأهلي، ببطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2021، على حساب الجنوب إفريقي كايزر تشيف بنتيجة ثلاثية نظيفة.

وصل النادي الأهلي المصري لكأس العالم للأندية 2021، وذلك بعد فوزه بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والمرة العاشرة في تاريخه، ليُصبح بذلك أحد أكثر الفرق مشاركةً في المونديال في تاريخه.

الأندية المشاركة في مونديال 2021

وحسمت المقاعد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2021، والتي تحتضنها الأراضي العربية، بالإمارات بمدينة الرياض، والتي تنطلق في مارس المقبل.

لتشارك 7 أندية في بطولة العالم للأندية، حاملي بطولة دوري القارة من الـ 6 قارات، بجانب بطل الدورري للبلد المستضيف، وهم تشيلسي بطل أوروبا، الأهلي بطل أفريقيا، بالمراس بطل الليبرتادوريس "أمريكا الجنوبية"، أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا" أستراليا وميلانيزيا وميكرونيسيا وبولنيزيا "، مونتيري بطل الكونكاكاف " أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي"، والهلال السعودي بطل آسيا، بجانب الجزيرة بطل الدوري الإماراتي.

تاريخ مواجهات الأهلي والأندية البرازيلية

ويعود بالمراس لبطولة كأس العالم للأندية، ولديه الحافظ والقوة في الرد على النادي الأهلي، بعد نزع المركز الثالث عالمياً في النسخة الأخيرة من البطولة.

وتعد تلك المواجهة هي الرابعة للنادي الأهلي أمام الأندية البرازيلية، حيث سبق للأهلي مواجهة فرق برازيلية ثلاث مرات وشهد عليها مونديال الأندية.

المباراة الأولى كانت أمام إنترناسيونال البرازيلي عام 2006 في مباراة دور نصف النهائي، وخسرها الأهلي بهدفين مقابل هدف

المباراة الثانية كانت أمام كورينثاينز في مباراة دور نصف النهائي لبطولة 2012، وخسر النادي الأهلي بهدف نظيف.

المباراة الثالثة أمام بالمراس في مونديال الأندية لموسم 2020بقطر، والتي حسمها زعيم القارة السمراء النادي الأهلي بركلات الترجيح، بنتيجة ثلاثة مقابل اثنين، على تحديد المركز الثالث والرابع.