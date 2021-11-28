/663387/صور-دفاع-الشيوخ-تناقش-قضية-الوعي-والانتماء-الوطني-بحضور-وزير-الشباب-والرياضة

‏وعقدت لجنة لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ برئاسة النائب اللواء اسامة منتصر اجتماعا لاستكمال مناقشة قضية الوعي والانتماء الوطني بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الدفاع بالشيوخ

شاركت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، وأمين سر لجنة العلاقات الخارجية، وعضو اتحاد البرلمان الدولى فى اعمال الجمعية ١٤٣ للاتحاد البرلمانى الدولى، بصفتها عضو للبرلمان الدولى وعضو مكتب النساء البرلمانيات بالاتحاد البرلمانى الدولى، والمنعقد فى العاصمة الاسبانية مدريد فى الفترة من ٢٦ إلى ٣٠ نوفمبرفى إطار وفد برلمانى رفيع المستوى برئاسة المستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب.

وقد شاركت النائبة عايدة نصيف فى حلقة نقاش بمنتدى النساء البرلمانيات فى اليوم الاول حول موضوع كيف يمكن للتشريعات والسياسات التى تكافح الاستغلال الجنسي للاطفال والاعتداء عليهم عبر الانترنت وان تركز على الناجين وتضع حقوق الفتيات فى المقدمة وتعتبرها المحور الاساسى.

وتحدثت الدكتورة عايدة نصيف عن ان البرلمان المصرى بغرفتيه النواب والشيوخ اتخذا خطوات تشريعية للتعامل مع قضايا التحرش الجنسي ،وذلك من خلال استحداث المادة ١١٣ مكرر فى قانون الإجراءات الجنائية الذى اقره البرلمان فى اغسطس ٢٠٢٠،فضلا عن القانون رقم ١٤١ لعام ٢٠٢١ الذى يهدف الى تغليظ عقوبة التحرش الجنسي لتكون رادعة لكل من ينتهك الاطفال كما تسعى الدولة جاهدة لنشر الوعى

ودعت النائبة عايدة نصيف الى حث الحكومات ومنظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية ودوائر صنع القرار على تنسيق جهودها لتحقيق الهدف المشترك الاسمى ممثلا فى الحفاظ على سلامة الاطفال ، وضرورة تمكين الفتيات اقتصاديا وتحقيق امكانية الوصول للموارد بشكل كامل وادماجهن بالكامل فى الاقتصاد الرسمى مطالبة الحكومات باخذ التدابير التكميلية بما فى ذلك مبادرات التوعية والتعبئة الاجتماعية وجهود وحملات التعليم وخاصة الفتيات