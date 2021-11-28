/663388/البرلمان-يناقش-فرض-ضريبة-جمركية-بواقع-10-على-واردات-مصر-من- أجهزة-المحمول

شهدت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة النائب أحمد سعد، ملحق أعمال فى مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 558 لسنة ٢٠٢١، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.

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وتضمن تقرير اللجنة بأن تعد التعريفة الجمركية هي أحد الدعامات التي تبنى عليها اقتصاديات الدول وتساهم بشكل مباشـر في صنع القرار الاقتصـادي للدولة وحرصـا من الحكومة المصرية على اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي من شأنها حماية الصناعة الوطنية من أي ممارسات ضاره قد تؤثر على قدرتها التنافسية في مواجهة المنتجات المستوردة سواء في الأسواق المحلية أو الخارجية مستخدمه كافة الآليات والتشريعات الدولية لحماية الصناعة الوطنية، مع عدم الإخلال بشـروط الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها جمهورية مصر العربية مع مختلف دول العالم.

البرلمان يناقش فرض ضريبة جمركية بواقع 10% على واردات مصر من أجهزة المحمول

فلسفة القرار الجمهوري بأنه لما كانت التعريفة الجمركية تتعامل مع المتغييرات الاقتصادية على المستويين الدولي والمحلي، والعمل على تحقيق أهداف المشروعات الإنتاجية ، وذلك من خلال عمل توازن بين عوامل تنشيط العملية الإنتاجية والتجارية سواء على المستوى المحلي والعالمي من خلال وضع فئات ضريبية ملائمة للسلع الواردة من الخارج ، وإجراء التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية وتطوير النظم الخاصة بها بما يتلائم مع المتغيرات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار بمصر واستجابة للطلبات المقدمة من عدد من الشركات للنظر في تعديل فئات التعريفة الجمركية على بعض البنود الجمركية لتحسين بيئة الاستثمار بمصر لعلاج بعض التشوهات الجمركية من أجل زيادة قدرتها التنافسية، وبناء عليه انتهت الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتعريفة الجمركية من دراسـة مقترحات هذه الشركات بمشاركة ممثلي وزارة التجارة والصناعة حيث تم الاتفاق على الآتي:

إفراد فقرة محلية من البند الجمركي الدولي 8481.80 لتتضـمن الفقرة الفرعية صـنف " رؤوس نافئة للأوعية المعبأة تحت ضغط " بفئة جمركية ٢% بدلا من 60% باعتبارها من مستلزمات إنتاج لعدد من الصناعات .

البرلمان يناقش فرض ضريبة جمركية بواقع 10% على واردات مصر من أجهزة المحمول

إفراد فقرة محلية من البند الجمركي 2516.12 والمتضمن " جرانيت مقطعا فقط بالنشر أو بغيره "حرصا على تشجيع الصناعة الوطنية وعملا على تحديد العمليات الصناعية التي تمر بها مراحل الإنتاج للوصول الى المنتج النهائي لتشمل الفقرات المحلية الآتية: مقطعا فقط بالنشر أو بغيره الى كتل بفئة وارد ٢%. 2516.1210 ---2516.1290 -- غيره بغتة وارد ۲۰%.

- وبدراسـة حجم الواردات من منتجات اتفاقية تكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي ۲۰۲۱/۲۰۲۰ والبالغ قدرها ۳٫۸ مليار دولار، مثلت قيمة واردات الهاتف المحمول مبلغ ۲٫۵ مليار دولار بنسبة حوالي 67% ومن أهم الدول الموردة لهذا البند الصين الشعبية والتي استحوذت على 74% من واردات البند تليها دولة فيتنام، علما أنه بتحليل هيكل الواردات لصنف الهاتف المحمول تبين أن نسبة 99.6% من وارداته ترد للأغراضالتجارية.

كذلك بدراسة ما انتهت إليه هيئة التنمية الصناعية عن موقف دخول الرقائق في منتجات صناعية وجد أن الكثير من المنتجات الإلكترونية تامة الصــنع مثل التليفون المحمول والحواسب الآلية وغيرها لا تشكل فرص استثمارية صناعية لأن المنتج النهائي يتم إعفائه من الضريبة الجمركية ، لذا فقد تم وضع فئات ضربية على بعض الأصناف لتشمل الآتي: فرض ضريبة جمركية بواقع 10% على واردات مصر من صنف أجهزة الهاتف المحمولوالواردة ببند التعريفة الجمركية 8517.12 .

إفراد فقرات محلية من البند الجمركي 8541.40 بفئة ضـريبة وارد 5% على صــف الخلايا الضوئية الفولتائية وإن كانت مجمعه في شكل وحدات أو مهيأة بشكل لوحات.