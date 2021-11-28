/663391/النائبة-هالة-كمال- القيادة-العامة-للقوات-المسلحة-حريصه-علي-تعزيز- سبل-التعاون-والتواصل-مع-اعضاء-مجلسي-النواب-والشيوخ

قالت النائبة هالة كمال عضو مجلس الشيوخ وأمين المرأة بالقاهرة عن حزب مستقبل وطن ان اللقاء مع سيادة الفريق أول ‏‎محمد زكى القائد العام‎‎ للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بحضور وفد من ‏أعضاء مجلسى النواب والشيوخ و بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب ‏القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة كان لقاءا هاما يدل علي حرص القيادة العامة للقوات المسلحة علي تعزيز سبل التعاون والتواصل مع اعضاء مجلسي النواب والشيوخ فيما يتعلق بتناول مختلف القضايا التي تمس الامن القومي المصري وجهود القوات المسلحة المصرية في مجابهة كافة المحاولات لزعزعة واستقرار الدولة المصرية التي تشهد استقرارا وأمنا حقيقيا.

دوت الخليج يرصد تعليق هالة كمال بشأن لقاء وزير الدفاع بنواب مجلسي النواب والشيوخ مجمع الاصدرات الزكية والمؤمنة وقالت النائبة هالة كمال عضو مجلس الشيوخ أننا كان لنا الفخر ونحن نشاهد فيلما عن المشروعات القومية بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتحقيق نهضة حضارية ودعم للاقتصاد المصري، و اكد الفريق محمد زكي علي جاهزية القوات المسلحة المصرية علي ردع اي محاولات للمساس بالدولة المصرية وافراد الشعب المصري مما زادنا ثقة وعزة وافتخار بقواتنا المسلحة ورجالها الشرفاء الذين يعملون ليلا ونهارا للحفاظ علي امن وسلامة الوطن. إلتقى الفريق أول ‏‎محمد زكى القائد العام‎‎للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بوفد من ‏أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب ‏القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة ، حيث تناول اللقاء إستعراض الأوضاع ‏الحالية والتهديدات التى قد تواجه الأمن القومى المصرى فى ظل المتغيرات الدولية والإقليمية ‏المحيطة فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز سبل التواصل بين مجلسى النواب ‏والشيوخ ووزارة الدفاع فيما يتعلق بتناول مختلف القضايا التى تمس الأمن القومى المصرى.‏

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