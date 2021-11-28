جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2022، يستعد الكثير من الطلاب إلى إجراء امتحان الشهادة الإعدادية، والذى اقترب خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما أشارت إليه وزارة التربية والتعليم، فقد حددت عددًا من الإجراءات بشأن امتحانات الصف الثالث الإعدادي، وأيضًا آليات تخص عقدها خلال الأيام المقبلة.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2022

وكان وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، فى وقت لاحق قد أكد على الامتحانات الخاصة بطلاب الصف الثالث الاعدادي من المقرر لها أن تعقد على مستوى الجمهورية، ورقيًا فى لجان مؤمنة جيدًا على مستوى المديريات التعليمية وبالتنسيق مع مختلف الإدارات.

امتحانات الشهادة الإعدادية

وتلتزم وزارة التربية والتعليم اجراءات محددة بشأن تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية أثناء قيام الطلاب بامتحانات الشهادة الإعدادية.

وكان وزير التربية والتعليم فى وقت سابق أيضًا، قد حث الطلاب فى كل الصفوف على ضرورة الاستفادة من الدروس المقدمة الـ methematica، والتى تتاح مجانًا للجميع.

ونشير فى السطور التالية ما جاء بشأن ما حددته وزارة التربية والتعليم، فيما يتعلق بضوابط وتعليمات تحرير استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية.

ومن ضمن تلك الضوابط المحددة أيضًا، أن يحرر كل طالب الاستمارة الإلكترونية عن طريق موقع الوزارة، ومن ثم يتم التأكيد على بيانات الطالب بدءً من الاسم الرباعي والرقم القومي والنوع، وأيضًا الديانة.