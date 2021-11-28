بروتوكول تعاون بين حياة كريمة والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة

جدة - نرمين السيد - وتأتى هذه الشراكة فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتنمية قرى الريف المصرى، سعيًا لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً من خلال تقديم خدمات صحية واجتماعية لمن هم أولى بالرعاية طبقًا لأهداف المبادرة الرئاسية.

كما يأتى هذا التعاون المشترك بهدف تقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة للفئات الأكثر احتياجاً بالمجان تمامًا، من خلال مراكز الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة والموجودة فى 20 محافظة، فضلًا عن تقديم خدمات التوعية عن قضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة للشباب من خلال العيادات الصديقة للشباب، والعيادات الصديقة للشباب هى عيادات تقدم خدمات معلوماتية وطبية للشباب من الجنسين من فريق مُدرب على تقديم هذه المعلومات، حيث يتوافر لدى الجمعية 17 عيادة صديقة للشباب فى 12 محافظة.

وفى إطار هذه الشراكة أيضاً سيتم تنظيم القوافل الطبية لتقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة للفئات الأكثر احتياجاً للكشف والعلاج المجانى للمواطنين داخل المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية فى قرى الريف المصرى.

وقع البروتوكول الدكتور طلعت عيد القوى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لطب الأسرة، والسيد عمر بهنسى، أمين صندوق مؤسسة "حياة كريمة" وبحضور وفد ممثل عن كل من الجمعية والمؤسسة.