أمين عام «التعاون الإسلامى» يثمن دعم مصر للمنظمة وللعمل المشترك

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال استقباله المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى منظمة التعاون الإسلامى السفير محمد نجم، بمقر الأمانة العامة فى جدة، بمناسبة انتهاء مهامه، حيث جرى التأكيد على أهمية العلاقات بين مصر والمنظمة. وأشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى بإسهام السفير نجم فى تعزيز هذه العلاقات.

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