تنسيقية شباب الأحزاب تبدأ أولى جولاتها التدريبية للمحليات

جدة - نرمين السيد - أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأحد، أولى جولاتها التدريبية المكثفة للمحليات، وذلك بمقر النائب أحمد رمزى عضو مجلس النواب عن التنسيقية بمركز منشأة القناطر.





واستمرت التدريبات لمدة ثلاثة أيام لتشمل عددا من الموضوعات الهامة، حيث افتتح النائب محمد عبدالعزيز عضو مجلس النواب اليوم الأول بمحاضرة "الإدارة المحلية فى الدستور والقانون ومهام المحليات وأدواتها الرقابية"، وشارك النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب بتدريب بعنوان "الإدارة المحلية بين المشاكل والحلول"، وفى اليوم الثانى قدم النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ تدريبا حول "إدارة الحملات الانتخابية واستخدام السوشيال ميديا فى الدعاية الانتخابية"، وافتتح أحمد مشعل عضو التنسيقية اليوم الثالث بمحاضرة عن التعامل مع شكاوى المواطنين، واختتم البرنامج التدريبى أحمد يحيى عضو التنسيقية بمحاضرة عن فن مهارات التواصل، وتفاعل الحضور مع المتدربين والمحتوى المقدم بالأسئلة وتسجيل الملاحظات.

يذكر أن نادى مدربى التنسيقية قد بدء خلال فترة سابقة فى التحضير والإعداد لبرنامج "تدريب المحليات" والذى من المقرر أن يكون فى دوائر نواب التنسيقية فى جميع المحافظات، وكان قد تم تحديد عدد من المعايير يجب توافرها فى المتقدمين لهذا البرنامج من أهمها أن يكون المتقدم فى الفئة العمرية من 21 الى 40 عام وأن يكون له سجل فى العمل السياسى أو العمل العام والخدمى، وبالفعل سجل عدد كبير من الراغبين فى حضور هذا البرنامج، ثم جاءت مرحلة المقابلات الشخصية لاختيار العناصر المناسبة بما يتوافق مع المعايير التى تم وضعها من خلال فريق عمل نادى مدربى التنسيقية.

يأتى هذا فى إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على تدريب كوادر سياسية لديها علم ومعرفة، وسيجمع التدريب بين المهارات السياسية والشخصية التى يحتاجها الشباب لممارسة الحياة السياسية.

وفى نهاية التدريب توجه نادى مدربى التنسيقية بالشكر إلى المدربين ولجنة التنظيم بالتنسيقية على حسن تعاونهم خلال البرنامج التدريبى.