إنشاء سدود وبحيرات لتجميع مياه الأمطار بالجيزة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - بدأت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أطفيح فى إنشاء 4 بحيرات وسدود بطريق الجيش، للمساهمة فى تقليل المياه الناتجة عن الأمطار والسيول الوافدة إلى مخرات السيول بالمركز.





وبحسب بيان للمحافظة، فيتم أعمال صيانة دورية لمخرات السيول، ومتابعة لأعمال التدبيش؛ لضمان تحقيق عناصر السلامة اللازمة، والتعامل مع كميات الأمطار. يأتى ذلك فى إطار التجهيزات التى تنفذها محافظة الجيزة للتعامل مع الأمطار والسيول خاصة بالمناطق التى تشهد أمطارا غزيرة خلال فصل الشتاء.

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