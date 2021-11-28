الصحة: تقديم الخدمات العلاجية مجانا لـ 10 آلاف مواطن بأسوان ضمن حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لأكثر من 10 آلاف مواطنً من خلال 13 قافلة طبية، نفذتهم وزارتى الصحة والسكان، والتعليم العالى والبحث العلمى، بمحافظة أسوان خلال الأسبوع الماضى.





يأتى إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق المتضررة من السيول بمحافظة أسوان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل التابعة لوزارة الصحة والسكان تم تنفيذها بمشاركة 8 عيادات متنقلة، شملت تخصصات (الباطنة، والأطفال، والنسا، والأسنان، والعظام، والأنف والأذن، والجراحة، والجلدية، والرمد، والصدر)،

وأشار "عبد الغفار" إلى تنفيذ أولى القوافل التابعة لوزارة الصحة بقرية غرب أسوان، والتى قدمت خدماتها لمدة خمسة أيام بدءاً من يوم الأحد 21 الماضى وحتى يوم الخميس 25 نوفمبر، والثانية بقرية غرب سهيل خلال يومى الأحد والإثنين 21 و22 نوفمبر، كما تم تنفيذ القافلة الثالثة بقرية الشهامة مركز ادفو غرب، واستمرت لمدة ثلاثة أيام بدءاً من يوم الثلاثاء 23 وحتى يوم الخميس 25 نوفمبر، مؤكداً حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وتابع "عبد الغفار "أنه تم الكشف على 1391 حالة باطنة وصدر، و634 حالة رمد، و754 حالة طب أطفال، و662 حالة أنف وأذن، و562 حالة جراحة عامة وأسنان، و 904 حالات عظام، و283 حالة أمراض نساء وتوليد، و1051 حالة تخصص جلدية، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 1375 حالة، وعمل أشعة لعدد 61 حالة، كما تم الكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط لـ573 حالة، لافتاً إلى وجود صيدلية ملحقة بكل قافلة يتوافر بها جميع الأدوية.

وأردف أنه تم تحويل 2754 حالة تحتاج إلى تخصصات دقيقة أو إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات المتخصصة سواء التابعة للوزارة أو الجامعية، كما قدمت القوافل خدمات توعوية، حيث تم عقد ندوات لتوعية الأهالى بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، بحضور 1246 مواطناً مع الالتزام بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعى.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن القوافل التابعة للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية شملت تخصصات (العظام، والنسا، والأطفال، والباطنة، والجراحة، والأنف والأذن والحنجرة، والرمد، والمسالك البولية، والجلدية).

وقال إن القوافل الطبية التابع لمستشفيات جامعة اسوان قدمت خدماتها لأهالى قرى (عزبة النهضة ، والشلال، والكوبانية، وبلال قبلى، والعبابدة) من خلال 10 قوافل طبية، مؤكداً تقديم العلاج بالمجان للمواطنين، فضلاً عن تحويل 112 حالة تتطلب إجراء عمليات جراحية إلى مستشفيات جامعة أسوان.