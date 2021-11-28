بيان صادر عن وزارة البيئة:

تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية لإحكام الرقابة على الصرف الصناعى:

وزيرة البيئة: الانتهاء من التفتيش على 310 منشاة صناعية

تنفيذاً لتكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية بمتابعة الموقف البيئي لمحطات معالجة مياه الصرف التي تستقبل صرف صناعي وقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الدائمة برئاسة وزارة البيئة لخفض احمال التلوث الناتج عن الأنشطة الصناعية، أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الانتهاء من التفتيش النوعي علي المنشآت الصناعية بإجمالي عدد ٣١٠ منشأة كمرحلة أولى بالمناطق الصناعية القائمة بمحافظات الجيزة و الشرقية والاسكندرية و الفيوم.

واوضحت وزيرة البيئة ورئيس اللجنةانه تم المرور و التفتيش لتحديد الموقف البيئى ومدي مطابقة المخلفات الصناعية

السائلة للاشتراطات والمعايير البيئية علي عدد ١٣٤ منشاة بنطاق المنطقة الصناعية بالسادس من اكتوبر بمحافظة الجيزة كذلك عدد ١٠٠ منشأة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية و٤٧ منشأة بنطاق برج العرب بمحافظة الاسكندرية بالإضافة الى عدد ٢٩ منشأة بالمنطقة الصناعية بكون اوشيم بمحافظة الفيوم .

و شددت رئيس اللجنة على استكمال اعمال اللجنة بالتفتيش علي المنشأت التي لها صرف صناعي بعدد من المناطق الصناعية كمرحلة ثانية ومتابعة الموقف البيئي ومدي الإلتزام بكود التشغيل والصيانة وكذلك التحديات التي تواجه محطات معالجة مياه الصرف الصحي التي تستقبل مياه صرف صناعي علي مستوي الجمهورية وعددهم ٤٧ محطة وكذلك مقترحات التطوير ورفع الكفاءة والاجراءات التصحيحية التي تتضمن تحديد مدى الاحتياج الي استثمارات وجاري الانتهاء منها ومتابعتها.

واشادت د. ياسمين فؤاد بمستوي التنسيق و التعاون المثمر بين الوزارات والجهات المعنية لتحقيق اهداف اللجنة خاصة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي و الادارة المركزية لشئون البيئة بوزارة الصحة وهيئة المجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة العامة للتنمية الصناعية.

جديرا بالذكر ان اللجنة تختص بالمرور علي محطات المعالجة بالمدن والمناطق الصناعية والمحافظات والتي تستقبل صرف صناعي وكذلك المنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف علي الشبكة العمومية والتشديد علي الرقابة البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي علي مستوي الجمهورية.