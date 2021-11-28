/663385/جورجينيو-يتجاهل-ميسي-ورونالدو-وصلاح-ويتوج-نفسه-بجائزة-الكرة-الذهبية

كشف الإيطالي جورجينهو لاعب خط وسط تشيلسي الإنجليزي، ومنتخب بلاده، عن طموحاته في حفل التتويج للكرة الذهبية لموسم 2021، والتي تنطلق غداً الأثنين بباريس.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبين أبرز المرشحين يأتي الأرجنتيني ليونيل ميسي والبولندي روبرت ليفاندوفسكي والإيطالي جورجينيو والفرنسي كريم بنزيمة والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

تصريحات جورجينيو

وقال لاعب تشيلسي في تصريحات لشبكة "Placar" البرازيلية: "نعم أعتبر نفسي مرشحًا للفوز بالجائزة، إنجازاتي وأدائي الموسم الماضي يشير إلى ذلك".

وأضاف: "لقد فزت ببطولة يورو 2020 مع إيطاليا بعدما حققت دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي، وهو أمر لم يفعله سوى عدد قليل من اللاعبين الآخرين".

وأكمل: "بالتأكيد لست مثل رونالدو أو ميسي، أو نيمار ومبابي وغيرهم، ليس لدي أهدافهم ولا تمريراتهم، ولا ينبغي أن أقارن نفسي بهم، بالنظر إلى مركزي في الملعب".

واختتم: "أنا مقتنع بما قمت به، ومتأكد من أن لدي أوراق اعتماد جيدة للتنافس على الكرة الذهبية، وهو ما حققته من بطولات وأرقام مع منتخب بلادي وفريقي".

خاض جورجينيو 42 مباراة تحت قيادة توماس توخيل منذ أن حل الأخير محل فرانك لامبارد في يناير، وهذا الموسم تحديدًا ظهر في 11 لقاء بالدوري، وبجميع المواجهات الخمس في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب:

محمد صلاح – كريستيانو رونالدو – ليونيل ميسي – رياض محرز

نجولو كانتي – إرلينج هالاند

ليوناردو بونوتشي – ماسون ماونت

هاري كين – جيانلويجي دوناروما

رحيم ستيرلينج – نيكولو باريلا

برونو فيرنانديش – بيدري

لوكا مودريتش – جورجيو كيليني

كيفين دي بروينه – نيمار

روبين دياز – لاوتارو مارتينيز

سيمون كيير – روبرت ليفاندوفسكي

جورجينوتشيلسي – سيزار أزبيليكوتا

روميلو لوكاكو – كيليان مبابي

فيل فودين – لويس سواريز – جيرارد مورينو.