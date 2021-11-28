/663386/ليونيل-ميسي-قبل-حفل-فرانس-فوتبول-لا-أفكر-في-الكرة-الذهبية

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن توقع لجائزة الكرة الذهبية لعام 2021، من قبل مجلة فرانس فوتبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبين أبرز المرشحين يأتي الأرجنتيني ليونيل ميسي والبولندي روبرت ليفاندوفسكي والإيطالي جورجينيو والفرنسي كريم بنزيمة والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتحدث ميسي عن الأمر في حواره مع شبكة "Telefoot" الفرنسية، وقال: "بصراحة، أنا لا أفكر في الكرة الذهبية، لأنني حققت جائزة أكبر هذا العام وهي الفوز بكوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين".

وتابع: "إذا حصلت على الكرة الذهبية، فسيكون شيء استثنائي، الفوز بالبالون دور للمرة السابعة سيكون جنونًا".

تصريحات جورجينيو

وقال لاعب تشيلسي في تصريحات لشبكة "Placar" البرازيلية: "نعم أعتبر نفسي مرشحًا للفوز بالجائزة، إنجازاتي وأدائي الموسم الماضي يشير إلى ذلك".

وأضاف: "لقد فزت ببطولة يورو 2020 مع إيطاليا بعدما حققت دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي، وهو أمر لم يفعله سوى عدد قليل من اللاعبين الآخرين".

وأكمل: "بالتأكيد لست مثل رونالدو أو ميسي، أو نيمار ومبابي وغيرهم، ليس لدي أهدافهم ولا تمريراتهم، ولا ينبغي أن أقارن نفسي بهم، بالنظر إلى مركزي في الملعب".

واختتم: "أنا مقتنع بما قمت به، ومتأكد من أن لدي أوراق اعتماد جيدة للتنافس على الكرة الذهبية، وهو ما حققته من بطولات وأرقام مع منتخب بلادي وفريقي".

قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب:

محمد صلاح – كريستيانو رونالدو – ليونيل ميسي – رياض محرز

نجولو كانتي – إرلينج هالاند

ليوناردو بونوتشي – ماسون ماونت

هاري كين – جيانلويجي دوناروما

رحيم ستيرلينج – نيكولو باريلا

برونو فيرنانديش – بيدري

لوكا مودريتش – جورجيو كيليني

كيفين دي بروينه – نيمار

روبين دياز – لاوتارو مارتينيز

سيمون كيير – روبرت ليفاندوفسكي

جورجينوتشيلسي – سيزار أزبيليكوتا

روميلو لوكاكو – كيليان مبابي

فيل فودين – لويس سواريز – جيرارد مورينو.