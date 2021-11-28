عقب لقاء وزير الدفاع..النائبة ميرفت عازر: الجيش المصرى يملك قوة الردع لأى مخاطر خارجية أو داخلية

/663398/عقب-لقاء-وزير-الدفاعالنائبة-ميرفت-عازر-الجيش-المصرى-يملك-قوة-الردع-لأى-مخاطر-خارجية-أو-داخلية

قالت النائبة ميرف عازر، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية بفضل جهود القيادة السياسية قادرة على مواجهة التحديات والمخاطر على كافة الاتجاهات والأصعدة الاستراتيجية والحفاظ على مُقدرات الشعب المصري.

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة ميرفت عازر بشأن لقاء وزير الدفاع باعضاء مجلسي النواب والشيوخ

مجمع الاصدرات الزكية والمؤمنة

جاء ذلك أثناء استقبال وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول محمد زكى، وفد من مجلسى النواب والشيوخ ، أمس السبت، للحديث عن التحديات التى تواجه مصر ودعم قواتنا المسلحة فى كل وقت ومكان.

وتناول اللقاء مناقشة الأوضاع الحالية والتهديدات التى تواجه الأمن القومى المصرى فى ظل الظروف الدولية والإقليمية المحيطة.

وأكدت النائبة ميرفت عازر، أن اللقاء كان مثمراً وتحدثنا فى عدد من القضايا الهامة، وتم إطلاعنا على العديد من المستجدات على المستوى الإقليمي والمحلي.

وأوضحت "عازر" حرص القوات المسلحة على التواصل المستمر مع لجنة الدفاع والأمن القومى فى جميع القضايا التى تمس عملها وبما يدعم ركائز الأمن القومى المصرى.

واختتم عضو مجلس النواب، قائلة: " قلوبنا اطمأنت بشأن العديد من القضايا التى باتت تشغل بال الجموع من الشعب المصرى والتي تستهدف الحفاظ على أمن مصر القومي في ظل التحديات التي تواجه المنطقة العربية على المستوى الإقليمي والدولي.

إلتقى الفريق أول ‏‎محمد زكى القائد العام‎‎للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بوفد من ‏أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب ‏القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة ، حيث تناول اللقاء إستعراض الأوضاع ‏الحالية والتهديدات التى قد تواجه الأمن القومى المصرى فى ظل المتغيرات الدولية والإقليمية ‏المحيطة فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز سبل التواصل بين مجلسى النواب ‏والشيوخ ووزارة الدفاع فيما يتعلق بتناول مختلف القضايا التى تمس الأمن القومى المصرى.‏