النائب وحيد قرقر لـ دوت الخليج عقب لقاء وزير الدفاع: استمعنا لكل ما يسعد المواطن المصرى «فيديو»

/663400/النائب-وحيد-قرقر-لـ-تحيا-مصر-عقب-لقاء-وزير-الدفاع-استمعنا-لكل-ما-يسعد-المواطن-المصرى-فيديو

تحدث النائب وحيد قرقر وكيل لجنة المواصلات والنقل بمجلس النواب، عن تفاصيل لقاء نواب مجلس الشيوخ والنواب، بالفريق أول محمد محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الذى عقد أمس السبت بمجمع الإصدارت المؤمنة والذكية، وبحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب ‏القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

دوت الخليج

وأكد النائب وحيد قرقر في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن هذه القاءات دائما ما تتميز بالانضباط والحكمة، حيث تم عرض التحديات التي تواجه الدولة المصرية معبرا عن ثقته المطلقة في كفاءة القوات المسلحة في تجاوزها والقضاء عليها.

النائب وحيد قرقر: استمعنا لكل ما يسعد المواطن المصرى

وأوضح النائب وحيد قرقر ان هذه الزيارات تضفي نوع من الثقة للمصريين بقدرة وكفاءة القوات المسلحة في مواجهة تحديات الامن القومي والحفاظ على استقرار البلاد.

وزير الدفاع والإنتاج الحربى‎ ‎يلتقى وفد من ‏أعضاء مجلسى النواب والشيوخ

إلتقى الفريق أول ‏‎محمد زكى القائد العام‎‎للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بوفد من ‏أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب ‏القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة ، حيث تناول اللقاء إستعراض الأوضاع ‏الحالية والتهديدات التى قد تواجه الأمن القومى المصرى فى ظل المتغيرات الدولية والإقليمية ‏المحيطة فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز سبل التواصل بين مجلسى النواب ‏والشيوخ ووزارة الدفاع فيما يتعلق بتناول مختلف القضايا التى تمس الأمن القومى المصرى.‏