النائب أحمد بلال يتحدث لـ دوت الخليج عن موافقة الحكومة على معرض«صنع فى المحلة الكبرى»«فيديو»

/663401/النائب-أحمد-بلال-يتحدث-لـ-تحيا-مصر-عن-موافقة-الحكومة-على-معرضصنع-فى-المحلة-الكبرىفيديو

قال النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب، أن وزيرة الصناعة وافقت على طله بعمل معرض متنقل يجوب المحافظات تحت شعار "صنع في المحلة الكبرى" لعرض كافة منتجات الغزل والنسيج التي تشتهر بها المدينة.. وتخاطب محافظ الغربية للتنسيق من أجل تنفيذ القرار.

دوت الخليج

جاء ذلك فى تصريحات لموقع دوت الخليج، مؤكدا على أن أبدت الوزارة كذلك ترحيبها بتخصيص جناح في معرض القاهرة الدولي لمصانع المدينة تحت شعار "صنع في المحلة الكبرى" لعرض كافة منتجات المحلة.

النائب أحمد بلال يتحدث لـ دوت الخليج عن موافقة الحكومة على معرض«صنع فى المحلة الكبرى»

وتأتي هذه الخطوة في إطار دعمنا الدائم والكامل للصناعة المصرية وفي القلب منها الصناعة في مدينة المحلة الكبرى مؤكدا على أن على كل السادة أصحاب المصانع الراغبون في التواصل من أجل المشاركة في معرض "صنع في المحلة" إرسال رسالة على الواتس آب على رقم 01024271731 وذلك لتوقيع الاستمارة المطلوبة والتنسيق مع المحافظة والوزارة.