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وزير الزراعة يعقد اجتماعا لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس السيسي لوضع رؤية متكاملة لمنظومة الأسمدة الازوتية في مصر
عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، اجتماعا مع قيادات الوزارة المعنية بمنظومة الأسمدة لوضع رؤية متكاملة للأسمدة الأزوتية في مصر والقدرة الإنتاجية الحالية وحجم الاحتياجات وكذلك الخريطة السمادية.
اجتماع وزير الزراعة مع قيادات الوزارة
جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال اجتماعه، أمس، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين لاستعراض كافة مكونات منظومة الأسمدة في مصر.
دوت الخليج
وزير الزراعة: مشروعات الدولة العملاقة سوف تسهم في زيادة «الرقعة الزراعية»
وأكد السيد القصير، وزير الزراعة، خلال الاجتماع على أن مشروعات العملاقة التي تقوم بها الدولة حاليا في استصلاح الأراضي والتوسع الأفقي والحصر التصنيفي، سوف تسهم في زيادة الرقعة الزراعية، الأمر الذي يتطلب زيادة الطلب على الأسمدة.
كما وجه وزير الزراعة، السيد القصير أيضا بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإتاحة مستلزمات الإنتاج الزراعي بشكلٍ عام، بما يتناسب مع خطط الدولة الحالية والمستقبلية للتوسعات الأفقية والرأسية في الأراضي المستصلحة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
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