وزير الزراعة يوجه بوضع رؤية متكاملة لمنظومة الأسمدة الأزوتية

جدة - نرمين السيد - عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعا مع قيادات الوزارة المعنية بمنظومة الأسمدة لوضع رؤية متكاملة للأسمدة الأزوتية فى مصر والقدرة الإنتاجية الحالية وحجم الاحتياجات وكذلك الخريطة السمادية





وأكد الوزير أن المشروعات العملاقة التى تقوم بها الدولة حاليا فى استصلاح الأراضى والتوسع الأفقى والحصر التصنيفى سوف تسهم فى زيادة الرقعة الزراعية الأمر الذى يتطلب زيادة الطلب على الأسمدة. وطالب وزير الزراعة بوضع رؤية شاملة عن الوضع الحالى وتحديد الاحتياجات المستقبلية فى ضوء التراكيب المحصولية وذلك نظرا لأهمية الأسمدة بالنسبة للإنتاج الزراعى. ووجه وزير الزراعة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإتاحة مستلزمات الإنتاج الزراعى بشكلٍ عام، بما يتناسب مع خطط الدولة الحالية والمستقبلية للتوسعات الأفقية والرأسية فى الأراضى المستصلحة لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين.

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