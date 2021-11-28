وزير الدفاع يشهد فعاليات المنتدى الدولى الأول للقوات الجوية تحت عنوان ”...

فى إطار حرص القوات المسلحة على تنظيم الفعاليات الدولية فى مختلف المجالات العسكرية ، شهد الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى فعاليات المنتدى الدولى الأول للقوات الجوية الذى نظمته القوات الجوية تحت عنوان " التحديات الناشئة " وذلك بحضور كبار قادة القوات المسلحة وعدد من قادة القوات الجوية للدول الشقيقة والصديقة ووفود رسمية رفيعة المستوى من الخبراء العسكريين فى مجال الطيران وممثلى كبرى الشركات العالمية فى مجال صناعة تكنولوجيا الفضاء والطيران والملاحة الجوية ، وعدد من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية المشاركة فى التغطية الإعلامية لفاعليات المنتدى .

بدأت فعاليات المنتدى بكلمة الفريق / محمد عباس حلمى قائد القوات الجوية أعرب خلالها عن ترحبيه بكافة الوفود المشاركة فى المنتدى ، مؤكداً على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات فى التواصل وتوفير البيئة الخصبة لتبادل الخبرات التى تساهم فى مواكبة التطورات المتلاحقة فى مجال تكنولوجيا وعلوم الطيران لمجابهة التهديدات المحتملة .

وتضمن المنتدى العديد من الفعاليات التى شملت عرض تقديمى للقوات الجوية المصرية تناول الدور الذى قامت به فى مجابهة الإرهاب والتهديدات على كافة الإتجاهات الإستراتيجية فى إطار أعمال القوات المسلحة لتأمين المصالح المصرية والأمن القومى ، كذلك رؤية القوات الجوية للدول المشاركة حول أهم التحديات والتهديدات التى تواجهها على المستويين الإقليمى والدولى وأسلوب مجابهتها ، بالإضافة إلى عقد ورش عمل تناولت أساليب مجابهة التهديدات غير التقليدية الحديثة فى ضوء تطوير الإمكانيات المتاحة وأساليب الإستخدام علاوة على الإستفادة من التطور المستمر فى علوم الطيران والفضاء ، كما ألقت عدد من الشركات المشاركة بالمنتدى الضوء على أهم وأحدث التطورات التكنولوجية فى مجال الفضاء وعلوم الطيران .

وألقى الفريق أول / محمد زكى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للمشاركين فى فعاليات المنتدى ، مؤكداً على حرص القوات المسلحة فى المشاركة لتقديم رؤى مستقبلية تعتمد على أسس علمية لمواجهة التحديات المختلفة ، مشيداً بكافة الموضوعات التى تم طرحها بالمنتدى وأهميتها فى دعم الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والإستقرار والتأكيد على الجاهزية والإستعداد القتالى طبقاً لما تطلبه المرحلة .