أمن الدقهلية ينجح في ضبط تشكيل عصابى لسرقة السيارات

نجحت الاجهزه الأمنية بالدقهلية في ضبط عناصر تشكيل عصابي لسرقة السيارات، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الدقهلية)، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المغافلة متخذان من دوائر أقسام ومراكز شرطة (ثان المنصورة - ميت غمر- الجمالية، السنبلاوين، المنزلة، دكرنس) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 10وقائع وأرشدا عن المسروقات لدى عملائهما "سيئ النية" (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") تم ضبطهم وأرشدوا عن المسروقات،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.