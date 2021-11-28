/663403/النائب-إمام-منصور-يتحدث-لـ-تحيا-مصر-عن-لقاء-وزير-الدفاع-بأعضاء-مجلسى-النواب-والشيوخ

تحدث النائب إمام منصور، عضو مجلس النواب، لموقع دوت الخليج عن تفاصيل لقاء اعضاء مجلسي النواب والشيوخ بوزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة الفريق محمد زكي، بشان الوقوف على الخدمات التي يقدمها مجمع الاصدرات الزكية والمؤمنة للمواطنين.

دوت الخليج يرصد تعليق امام مصنور بشأن لقاء وزير الدفاع مع اعضاء مجلسي النواب والشيوخ مجمع الاصدرات الزكية والمؤمنة إلتقى الفريق أول ‏‎محمد زكى القائد العام‎‎للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بوفد من ‏أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب ‏القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة ، حيث تناول اللقاء إستعراض الأوضاع ‏الحالية والتهديدات التى قد تواجه الأمن القومى المصرى فى ظل المتغيرات الدولية والإقليمية ‏المحيطة فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز سبل التواصل بين مجلسى النواب ‏والشيوخ ووزارة الدفاع فيما يتعلق بتناول مختلف القضايا التى تمس الأمن القومى المصرى.‏

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النائب إمام منصور يتحدث لـ دوت الخليج عن لقاء وزير الدفاع بأعضاء مجلسى النواب والشيوخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.