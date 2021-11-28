/663407/تشكيل-المصري-البورسعيدي-لمواجهة-ريفرز-يونايتد-بالكونفدرالية

أعلن التونسي معين شعباني مدرب النادي المصري، تشكيل فريقه لمواجهة ريفرز يونايتد في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية، والتي تنطلق في الساعة الخامسة مساء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل المصري شهد البدء بـ أوستين أموتو في الهجوم، فيما يحرس عصام ثروت المرمى لأول مرة هذا الموسم على حساب أحمد مسعود.

تشكيل المصري أمام ريفرز يونايتد:

حارس: عصام ثروت.

الدفاع: حجاج عويس – إسلام صلاح – عمرو موسى – أحمد شديد قناوي.

الوسط: فريد شوقي – إيزي إيميكا.

أمامهما: محمد عبد اللطيف "جريندو" – حسن علي – محمد عنتر.

الهجوم: أوستين أموتو.

وبلغ المصري البورسعيدي دور الـ 32 الإضافي على حساب سلطات الموارد الأوغندي، بعدما تعادل سلبياً في مباراة الذهاب وفاز بهدف دون رد في لقاء العودة.

نتيجة مباراة المصري وبيراميدز

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة المصري البورسعيدي وبيراميدز، بنتيجة هدفين مقابل هدفين، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأهدر المصري البورسعيدي في الربع الساعة الأولى من المباراة العديد من الأهداف، ولم يتمكن أوستن أوموتو مهاجم الفريق من تسجيل هدف مؤكد في الدقيقة الرابعة عشر من عمر المباراة.

افتتح إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، التسجيل في الدقيقة 20 من عمر المباراة، من خلال تحضير من وليد الكرتي، وتسديدة قوية من عادل على يمين حارس المصري.

وأحرز المغربي وليد الكرتي الهدف الثاني لبيراميدز، في الدقيقة 40 من عمر المباراة، من خلال تمريرات وتحضير من الفريق السماوي لهجمة منظمه تصل لمحمد حمدي ويرسل عرضية للكارتي ويسكنها الشباك.

أهداف المصري في المباراة

عاد الفريق البورسعيدي في نتيجة المباراة بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة الـ 52 من عمر المباراة، عن طريق حسن على من خلال ركلة جزاء.

تلقي فريد شوقي لاعب المصري البورسعيدي، بطاقة صفراء في الدقيقة الـ 72 من عمر المباراة، بعد تدخل قوي على رمضان صبحي، وبتلقيه بطاقة صفراء أولى في الدقيقة 63، لتحمر البطاقة ويظل المصري بعشر لاعبين أمام بيراميدز.

وتألق المصري بقيادة التونسي المدير الفني معين الشعلاني، في المباراة ويعود بهدف التعادل، في الدقيقة 88 من عمر المباراة، عن طريق عمرو مرعي.