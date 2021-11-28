/663410/نائب-وزير-التعليم-امام-حقوق-النواب--لدينا-عجز-في-٣٢٠-الف-معلم-و٢٥٠-الف-فصل

عقدت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعا اليوم لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان.

تحيا مصريرصد تفاصيل اجتماع لجنة حقوق الانسان بالبرلمان اليوم

وحدة حقوق الانسان بوزارة التربية والتعليم

واستمعت اللجنة للدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم الذي عبر عن شكره واهتمام لجنة حقوق الإنسان بإنشاء وتطوير وحده حقوق الانسان بوزارة التعليم وأشار حجازي أنه لايوجد تطوير بدون إعطاء حقوق للمعلم والارتقاء به معنويا وماديا .

وأوضح نائب وزير التعليم للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أن هناك مشكلتين أساسيتين وهما يوجد عجز في المعلمين ٣٢٠ الف معلم، وكذلك عجز ٢٥٠ الف فصل مما ادي الي تكدس الطلاب مشيرا إلي أنه بدأنا في وضع حلول مؤقته لحل الأزمة تدريجيا بداية من نظام الحصة قائلا : لأول مرة تحصل متابعه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عشان يعتمد العجز ونعمل جاهدين علي خل اي عقبة تواجهنا .

وافق مجلس النواب برئاسة النائب أحمد سعد تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 558 لسنة ٢٠٢١، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.

وتضمن تقرير اللجنة بأن تعد التعريفة الجمركية هي أحد الدعامات التي تبنى عليها اقتصاديات الدول وتساهم بشكل مباشـر في صنع القرار الاقتصـادي للدولة وحرصـا من الحكومة المصرية على اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي من شأنها حماية الصناعة الوطنية من أي ممارسات ضاره قد تؤثر على قدرتها التنافسية في مواجهة المنتجات المستوردة سواء في الأسواق المحلية أو الخارجية مستخدمه كافة الآليات والتشريعات الدولية لحماية الصناعة الوطنية، مع عدم الإخلال بشـروط الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها جمهورية مصر العربية مع مختلف دول العالم.