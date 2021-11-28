/663411/اعلام-النواب-تستكمل-مناقشة إنشاء-نقابة-الفنانين-التشكيليين-صور

عقدت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب برئاسة النائبة الدكتورة درية شرف الدين اجتماعا اليوم لاستكمال مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة:

دوت الخليج الأول: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية. والثاني: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين. وحضر اللقاء هاني شاكر نقيب الموسيقيين والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية . وزير الدفاع والإنتاج الحربى‎ ‎يلتقى وفد من ‏أعضاء مجلسى النواب والشيوخ إلتقى الفريق أول ‏‎محمد زكى القائد العام‎‎للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بوفد من ‏أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب ‏القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة ، حيث تناول اللقاء إستعراض الأوضاع ‏الحالية والتهديدات التى قد تواجه الأمن القومى المصرى فى ظل المتغيرات الدولية والإقليمية ‏المحيطة فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز سبل التواصل بين مجلسى النواب ‏والشيوخ ووزارة الدفاع فيما يتعلق بتناول مختلف القضايا التى تمس الأمن القومى المصرى.‏

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