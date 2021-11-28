/663413/إصابة-مروعة-لـ-نيمار-أمام-سانت-إتيان-فيديو

أُصيب النجم البرازيلي نيمار دي سيلفا إصابة مروعة خلال مباراة باريس سان جيرمان وسانت إتيان، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر من الدوري الفرنسي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخرج نيمار في الدقيقة 80 بعدما أصيب بإلتواء شديد، لم يستطيع على أثارها استكمال اللقاء، وتم نقله للمستشفى فوراً لعمل الفحوصات الأولية حول إصابته المروعة.

وفاز باريس سان جيرمان على سان إتيان بنتيجة 3/1، وأحرز أهداف الفريق الباريسي ماركينيوس هدفين ودي ماريا هدف، في الظهور الأول لسيرجيو راموس.

وبتلك النتيجة يتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي منفرداً برصيد 40 نقطة، وخلفه نيس بـ 26 من النقاط.

باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

تمكن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي قلب الطاولة، وتحقيق الفوز على حساب باريس سان جيرمان، بدوري أبطال أوروبا.

وبدأ الشوط الأول للمباراة بسيطرة كاملة من جانب أصحاب الأرض ولكن دون تسجيل أي أهداف، وتألق الحارس نافاس وزاد عن مرماه وحافظ على الشباك سلبية.

ومع بداية الشوط الثاني فاجئ باريس سان جيرمان الجميع، وسجل كيليان مبابي الهدف الأول مع مطلع الدقيقة 50 وسط ذهول من بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

وكثف مانشستر سيتي الهجمات والضغط من أجل إحراز التعادل، وبالفعل تمكن رحيم ستيرلينج أن يسجل الهدف الأول مع مطلع الدقيقة 63 لتعود المباراة لنقطة البداية من جديد.

وبعد نزول جابرييل خيسوس من مقاعد البدلاء والمشاركة خلال المباراة تمكن أن يسجل الهدف الثاني مع مطلع الدقيقة 77 لتنتهي المباراة عند هذه النتيجة بفوز هام لأصحاب الأرض يضمن لهم صدارة المجموعة الأولى أمام باريس سان جيرمان.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

الدفاع: نونو مينديز، ماركينيوس، برسنيل كيمبيمبي، أشرف حكيمي.

الوسط: أدريسا جايي، لياندرو باريديس، أندير هيريرا.

الهجوم: نيمار دا سيلفا، كيليان مبابي، ليونيل ميسي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلاً من: دوناروما، فرانكي، سيرجيو راموس، داجبا، ديالو، كيهرير، دانيلو، فينالدوم، فيراتي، دينا إيمبيمبي، إيكاردي ودي ماريا.