محافظ الإسكندرية: أعمال تجميل الميادين تأتى اتساقا رؤية مصر 2030

وأفاد بيان صحفى صدر اليوم الأحد، عن محافظة الإسكندرية، أن رئيس حى العجمى السيد موسى تابع أعمال التطوير ورفع كفاءة الحدائق بنطاق الحى واستكمال أعمال الصيانة الدورية والنظافة العامة، موجها بالعمل على زيادة الإنتاج بمشتل المكس، وكذلك استكمال أعمال تبليط النخيل بالجزيرة الوسطى من بعد الأورمان.
وفى حى العامرية ثان، تابع أشرف بهجت رئيس الحى، أعمال صيانة وتجميل المسطحات الخضراء وأعمال النظافة بصينية الهوارية حفاظا على المسطحات الخضراء، ورفع كفاءتها وللظهور بالمظهر اللائق.
كما واصل حى الجمرك برئاسة حسام الشيخ جهوده للارتقاء بمستوى التشجير، والمظهر الحضارى والجمالى للحدائق فى الشوارع والميادين بنطاق الحى، كما واصل الحى صيانة وتأمين أعمدة الكهرباء وشبكات الإضاءة بشارع أبى الدرداء.
وقام حى وسط برئاسة رجب النقيدى بمواصلة الجهود لرفع كفاءة الإضاءة العامة وصيانة أعمدة الإضاءة العامة بقرى أبيس الثمانيات، وإنارة الأجزاء المطفأة بمحور المحمودية، وكذا إصلاح الأعطال بنطاق مدرسة محمد على الصناعية بالشاطبى وإناره شارعى رياض باشا وقنال السويس.
وفى ذات السياق، واصل حى المنتزه ثان برئاسة حسن الجمال رفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة بطريق مصطفى كامل، ومنطقة طوسون، وذلك فى ضوء استهداف إنارة كافة الشوارع الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة مرفق الإنارة.
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