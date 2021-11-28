الأوقاف تعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان ترتيبات المسابقة العالمية للقرآن الكريم

جدة - نرمين السيد - يعقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مؤتمرا صحفيا، الثلاثاء الموافق 7 ديسمبر المقبل، للإعلان عن الترتيبات الخاصة بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين والكشف عن جوانبها الجديدة.





وقال وزير الأوقاف، إن المسابقة التى تحمل اسم الشيخ محمد صديق المنشاوى "رحمه الله" المتوفى سنة 1969م، والذى يعد أحد أهم العلامات البارزة فى دولة التلاوة المصرية، ستعقد بالقاهرة فى الفترة من السبت الموافق 11 ديسمبر 2021 إلى الأربعاء الموافق 15 ديسمبر 2021.

وأضاف أن إطلاق اسم الشيخ محمد صديق المنشاوى على المسابقة العالمية يأتى فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وإكرام حفظته وإحياء دولة التلاوة المصرية، مثمنا تفضل الرئيس عبد الفتاح السيسى بوضع المسابقة العالمية الثامنة والعشرين لحفظ القرآن الكريم تحت رعايته، مؤكدا أن هذه الرعاية الكريمة هى إكرام لأهل القرآن الكريم ودعم عظيم للمسابقة.

وأوضح وزير الأوقاف، أن المسابقة تأتى فى إطار ريادة مصر فى خدمة القرآن الكريم ونشر الفكر الوسطى المستنير، لافتا إلى أن المسابقة التى سيتم تنظيمها فى الفترة من 11 ديسمبر 2021، حتى 15 ديسمبر 2021- بإذن الله تعالى - تتضمن: الفرع الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده وفهم مقاصده العامة للناطقين باللغة العربية من أصحاب الصوت الحسن- بالترتيل- (من الجنسين)، بشرط ألا يزيد سن المتقدم على (35) عامًا، والفرع الثانى حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية (من الجنسين) بشرط ألا يزيد سن المتقدم على (30) عامًا، والفرع الثالث حفظ القرآن الكريم لذوى الاحتياجات الخاصة- من المصريين فقط- بشرط ألا يزيد سن المتقدم على (30) عامًا، والفرع الرابع حفظ القرآن الكريم مع تجويده للناشئة- من المصريين فقط- بشرط ألا يزيد سن المتقدم على (12) عامًا.

وقال إن جوائز المسابقة وقيمتها مليون جنيه ومائة ألف جنيه، سيتم توزيعها على النحو التالى: الفرع الأول الفائز الأول 180 ألف جنيه، والفائز الثانى 120 ألف جنيه، والثالث 100 ألف جنيه، أما جوائز الفرع الثانى 300 ألف جنيه وتوزع كالتالى: الفائز الأول 150 ألف جنيه، والثانى 100 ألف جنيه، والثالث 50 ألف جنيه.

كما تأتى جوائز الفرع الثالث 80 ألف جنيه وتوزع على النحو التالى: الأول 50 ألف جنيه، والثانى 30 ألف جنيه، أما جوائز الفرع الرابع 80 ألف جنيه، وهى كالتالى: الفائز الأول 50 ألف جنيه، والثانى 30 ألف جنيه، أما جوائز فرع الأئمة: 50 ألف جنيه للفائز الأول، وفرع الواعظات: 50 ألف جنيه للفائزة الأولى، إضافة إلى (140) ألف جنيه جوائز تشجيعية لأفضل المتسابقين من غير الحاصلين على المراكز المحددة فى كل فرع، بشرط حصول المتسابق على 75% كحد أدنى فى المسابقة، ليصبح إجمالى قيمة الجوائز مليونا ومائة ألف جنيه.

وأشار وزير الأوقاف إلى أنه تم تخصيص مائة وأربعين ألف جنيه جوائز تشجيعية لأفضل المتسابقين من غير الحاصلين على المراكز المحددة فى كل فرع، بشرط حصول المتسابق على 75% كحد أدنى فى المسابقة.

وأضاف أن المشاركة فى المسابقة من خارج جمهورية مصر العربية كانت عبر الدعوات الرسمية التى أرسلتها الوزارة للمؤسسات الدينية عبر وزارة الخارجية المصرية، أما المشاركة من داخل مصر فجاءت بعد الإعلان عنها.