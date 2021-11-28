بروتوكول بين حياة كريمة والمصرية لتنظيم الأسرة لتقديم خدمات الصحة الإنجابية

جدة - نرمين السيد - ويأتى البروتوكول، فى إطار جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى، سعيًا لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا من خلال تقديم خدمات صحية واجتماعية لمن هم أولى بالرعاية طبقًا لأهداف المبادرة الرئاسية.

كما يهدف التعاون المشترك لتقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة للفئات الأكثر احتياجًا بالمجان تمامًا، وذلك من خلال جميع مراكز الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة والموجودة فى 20 محافظة من محافظات الجمهورية، فضلًا عن تقديم خدمات التوعية عن قضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة للشباب من خلال العيادات الصديقة للشباب، والعيادات الصديقة للشباب هى عيادات تقدم خدمات معلوماتية وطبية للشباب من الجنسين من فريق مُدرب على تقديم هذه المعلومات ، حيث يتوافر لدى الجمعية 17 عيادة صديقة للشباب فى 12 محافظة من محافظات الجمهورية.

وفى إطار هذه الشراكة أيضًا سيتم تنظيم القوافل الطبية لتقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة للفئات الأكثر احتياجًا للكشف والعلاج المجانى للمواطنين داخل المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية فى قرى الريف المصرى.

ووقع على البروتوكول الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لطب الأسرة، وعمر بهنسى أمين صندوق مؤسسة حياة كريمة، بحضور وفد ممثل عن كل من الجمعية والمؤسسة.

ومؤسسة حياة كريمة هى مؤسسة خيرية غير هادفة للربح أشهرت برقم قيد 902 لسنة 2019 بوزارة التضامن الاجتماعى، وهى مؤسسة تهدف لتمكين الفئات الأكثر احتياجًا من توفير حياة كريمة مستدامة لأنفسهم من خلال تدريبهم وتأهيلهم وتنمية مواهبهم، بالإضافة إلى تقديم خدمات اجتماعية وصحية وبيئية وتعليمية لمن هم أولى بالرعاية.

وتهدف المؤسسة لتوحيد جميع جهود الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص لهدف التصدى للفقر المتعدد الابعاد وتوفير حياة كريمة بها تنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجا فى محافظات مصر ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعهم والاستثمار فى تنمية الإنسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية، وإلى التدخل الإنسانى لتنمية وتكريم الانسان المصرى وحفظ كرامته وحقه فى العيش الكريم لإحداث تغيير ملموس لتكريس جميع مجهودات العمل الخيرى والتنموى.

أما الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، فهى مقدم خدمات قومى وتدعم الحقوق الإنجابية للجميع، وتعد من أول المنظمات الأهلية التطوعية الخدمية فى مجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، تعمل على مدار 60 عامًا من أجل أن يتمتع النساء والرجال والشباب فى مصر بنوعية حياة جيدة يكون لهم فيها حرية إتباع حياة إنجابية صحية مبنية على خيارات مستنيرة، وأشهرت عام 1958 عضو الاتحاد الدولى لتنظيم الأسرة منذ عام 1963 وتخضع الجمعية للإشراف الإدارى من وزارة التضامن الاجتماعى وللإشراف الفنى من وزارة الصحة والسكان.

ورؤية الجمعية هى أن جميع الناس فى مصر أحرار بشأن اختياراتهم الإنجابية فى بيئة خالية من العنف والتمييز، أما رسالتها فهى قيادة العمل التطوعى فى مجال الصحة الإنجابية بتقديم ودعم الخدمات والمعلومات وتمكين المرأة، وتناصر الحقوق ذات الصلة للجميع، خصوصًا الفئات المحرومة والأكثر عرضة للخطر.