إزالة 24 حالة تعدٍ على أملاك السكك الحديدية فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - وأسفرت الجهود عن إزالة 24 حالة تعدى على أملاك السكة الحديد ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات، وذلك بقيادة أشرف بكر رئيس الحى، وشملت التعديات التى تم إزالتها عشس ومحال مقامة بالمخالفة وغرف بالأخشاب.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات أحمد راشد، محافظ الجيزة، بشأن تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة وردع المخالفين.