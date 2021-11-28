اليوم السابع تفوز بجائزة الصحافة العربية بتحقيق للزميلة هدى زكري

فازت الزميلة هدى زكريا، الصحفية باليوم السابع، بجائزة الصحافة العربية فى دورتها العشرين، فئة الصحافة الإنسانية وذلك عن تحقيق استقصائي بعنوان "جحيم الاتجار بالبشر.. أسرارا صادمة عن تهريب نيجيريات لأوروبا والشرق الأوسط.. حكايات بيع ضحايا بوكوحرام على يد سماسرة بأوراق مزورة" .

وكانت "اليوم السابع" تتبعت فى تحقيق استقصائي خط سير ضحايا الخادمات النيجيريات موثقا بالصوت والصورة، بداية من خروجهن من موطنهن الأصل وصولا لاستحواذ السماسرة عليهن وتوزيعهن على الأسر لخدمتهم، راصدين كل التجاوزات والانتهاكات غير القانونية التى تتعرض لها الفتيات اللائى تحولن لسلع تُباع وتُشترى وتخضع لقوانين السوق من العرض والطلب، وكواليس ما يحدث فى تلك التجارة التى تحتل المركز الثالث على مستوى العالم فى قائمة التجارة غير المشروعة الأكثر ربحا، بعد تجارتى السلاح والمخدرات، وتقدر أرباحها بـ32 مليار دولار وفقا لتقديرات وكالة الاستخبارات الأمريكية، فيما يصل العائد السنوى للعمل بالسخرة وحده باعتباره أحد أشكال الإتجار بالبشر إلى 150 مليار دولار، وفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية عام 2014.

يذكر أن هذه هى المرة الثانية التى تحصل فيها هدى زكريا على جائزة الصحافة العربية حيث حصلت عليها المرة الأولى عام 2016 عن تحقيق استقصائي أيضًا بعنوان: "خداع المرضى بالخلايا الجذعية".

وبشكل عام تعد هذه هى الجائزة الثانية عشر للزميلة هدى زكريا حيث حصلت على العديد من الجوائز العربية والدولية، حيث حصلت على جائزة أريج المركز الأول عام 2013 فئة تحقيقات "multimedia"، والمركز الثانى في العام نفسه فئة التحقيقات المكتوبة. وحصلت على جائزة التميز الصحفى من نقابة الصحفيين عامي 2016 و2019، كما حصلت على جائزة المعهد الدنماركى المصرى للحوار عن تحقيق اختراق عصابات بيع أعضاء اللاجئين الأفارقة، كما حصلت على جائزة منظمة العمل الدولية عن تحقيقها استغلال الخادمات النيجيريات في الشرق الأوسط وأوروبا 2020 . وحصلت أيضًا على جائزة سمير قصير للتميز الصحفى 2021 فئة التقرير السمعى بصرى .و تم اختيارها من موقع "Women Of Egypt" ضمن قائمة أكثر النساء المصريات إلهاما عام ٢٠١٦ .