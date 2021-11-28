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الإعلان السادس عشر للاسكان الاجتماعي.. الشروط والمستندات ، مسار اهتمام الكثير من المواطنين الذين يسعون إلى الحصول على وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي وهو ما نشير إليه فى السطور التالية:-

دوت الخليج

الإعلان السادس عشر للاسكان الاجتماعي.. الشروط والمستندات

والتقديم للشقق السكنية بشأن الإعلان السادس عشر الاجتماعي، محل اهتمام المواطنين وهو الأمر الذى يتطلب تجهيز الأوراق الرسمية وصور منها.

ومن ضمن الأوراق اللازمة للحصول على الشقق السكنية، تجهيز الأوراق التالية (البطاقة الشخصية على أن تكون سارية، وأيضًا إيصال مرافق حديث وشهادات الميلاد للأسرة والوفاة).

الشروط والمستندات المطلوب للوحدات السكنية للاسكان الاجتماعي

وأيضًا يلزم أيضًا الاستعداد لدفع المبلغ المالي وفقًا للنص الإعلاني، وذلك بإملاء الشروط المذكورة فى الكراسة.

ونشير فى السطور التالية ما جاء بشأن خطوات التقديم الحصول على شقق سكنية:-

- أولًا يلزم فور الإعلان مباشرة، التوجه إلى أقرب مكتب بريد مميكن وسحب كراسة الشروط الخاصة.

-كما أنه يجب على المواطن الراغب فى الحصول على شقة بالإسكان الاجتماعي، القيام بدفع مبلغ جدية الحجز وفقًا لما هو معلن، وأيضًا المصاريف الإدارية للحجز، مع ضرورة استلام إيصال بكل المبالغ المالية مستحقة الدفع.

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كما حددت وزارة الإسكان الاجتماعي في هذا الإطار، أماكن شراء كراسة الاسكان الاجتماعي وفقًا لما هو معلن، فإنه سيتم شراؤها من مكاتب البريد التابعة لمصلحة البريد المصري، وفقًا للسعر المحدد من الجهة المنظمة فى هذا الإطار.