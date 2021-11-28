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إفريقية النواب توصى الحكومة بدراسة مقترح النائبة رشا أبو شقرة بشأن المواهب الإفريقية بمصر«فيديو وصور»

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/663415/إفريقية-النواب-توصى-الحكومة-بدراسة-مقترح-النائبة-رشا-أبو-شقرة-بشأن-المواهب-الإفريقية-بمصرفيديو-وصور

ناقشت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، "بشأن الاهتمام باكتشاف المواهب الرياضية الأفريقية"،  حيث أوصت اللجنة بأهمية دراسة المقترح من جانب الحكومة ووضعه على أولوياتها خلال الفترة المقبلة فى ضوء توجه الدولة المصرية نحو إفريقيا.

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وأكدت النائبة رشا أبو شقرة أهمية طلبها فى ضوء توجه الدولة المصرية نحو القارة السمراء، معلنة تحفظها على رؤية ممثلى الحكومة الخاصة بأنه لا تهتم بالمواهب الإفريقية فى مصر حتى لا تنافس المواهب المصرية بعد ذلك، مؤكدة على أن هذا التفكير يخالف رؤية القيادة السياسية.

وأكدت على أنها لا تختلف على أهمية الإهتمام بالمواهب المصرية ولكنه ما تستهدفه هو الإهتمام بالمواهب الإفريقية على أرض مصر حيث ضرورة أن يكون هناك دور أساسى نحو الإهتمام بهذه المواطن والتنسيق بشأن الاستفادة منها، مشيرة إلى أن نماذج إفريقية كثيرة كانت فى الرياضة المصرية ومثلت صدى إيجابى كبير بالشارع الإفريقي ومن ثم  الاهتمام بأى موهبة إفرقية من شأنه أن يكون له رد فعل إيجابى على ملايين الأفارقة.

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إفريقية النواب توصى الحكومة بدراسة مقترح النائبة رشا أبو شقرة بشأن المواهب الإفريقية بمصر

 

وانتهت اللجنة إلى ضرورة أن تقدم وزارة الشباب والرياضة دراسة لرؤية النائبة  رشا أبو شقرة وأن نكون أمام رؤية متكاملة بشأن دعم واكتشاف المواهب الإفريقية فى مصر والعمل على دعمهم ومساعداتهم على أن يتم مناقشة الدراسة فى إجتماع لاحق.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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