/663416/قهوجي-أنهي-حياة-شاب-بسبب-رش-المياه-بالمعصرة

شهدت منطقة المعصرة، اليوم الأحد، اقدام قهوجي على قتل شاب بسبب رش المياه، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل قهوجي انهي حياة شاب بسبب رش المياه

تفاصيل الجريمة

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقى قسم شرطة المعصرة، إخطارا من شرطة النجدة بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة شاب مصاب بطعنة نافذة بالبطن، وأشارت التحريات الأولية أتضح أن المتوفى كان يجلس على أحد المقاهي وخلال قيام القهوجي برش المياه أمام المقهى طالت المياه سيارة المتوفى ونشبت بينهم مشادة قام على إثرها المتهم باستلال سلاح أبيض وطعن المجنى عليه، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة للتحقيقات.

وفي سياق آخر اليوم قررت النيابة العامة، بحبس المتهم بقتل شقيقته في المرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات، دفاعًا عن الشرف، كما طلبت النيابة العامة بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، وصرحت بدفن جثة المجني عليها بعد الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

اكتشف حملها سفاحًا

وأتضح من التحريات الأولية لرجال المباحث، أن المتهم ترك بلدته بمحافظة أسيوط وجاء إلى القاهرة للبحث عن شقيقته، وعندما وجدها بالقاهرة اكتشف حملها سفاحًا من شاب، فأقدم على قتل شقيقته داخل الشقة التى شهدت الجريمة، كما أتضح أنه ظل يبحث عنها نحو 4 سنوات حتى وجدها وقتلها.

تفاصيل الجريمة

ترجع تفاصيل الجريمة عندما ورد بلاغ إلى قسم شرطة المرج من الأهالى، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سكنية بالمرج، وبالمعاينة والفحص أتضح العثور على جثة فتاة، وأتصح من خلال التحريات التي أجراها رجال المباحث، أن شقيقها من أقدم على قتلها، وتم القبض عليه، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.