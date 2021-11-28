نائب وزير التعليم أمام البرلمان: إطلاق منصة للموهوبين قريباً والقيادة السياسية مهتمة بدعم المبتكرين

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/663418/نائب-وزير-التعليم-أمام-البرلمان إطلاق-منصة-للموهوبين-قريبا-والقيادة-السياسية-مهتمة-بدعم-المبتكرين
أكد رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، اهتمام القيادة السياسية وتوجيهاته في شأن دعم للمبتكرين والنابغين، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق منصة للموهوبين قريباً.
دوت الخليج
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الأحد، ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.
وأضاف حجازي، إن الوزارة تولي إهتمام كبير للنابغين في ظل التوجهات الرئاسة، قائلا: "مين هيحرك البلد لقدام غيرالقادرين على ذلك ويمتلكون المؤهلات اللازمة، لكن الأخطر والأهم هو اكتشاف هؤلاء الموهوبين".
فى سياق متصل، وتعقيبا على تساولات أعضاء اللجنة حول دور الوزارة فى مواجهة "التنمر" بين الطلاب بعضهم البعض، أكد رضا حجازى، وجود برامج توعوية فى هذا الصدد، وأنه لا مانع من التوسع فيها.
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