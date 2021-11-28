/663419/ممثل-الأغلبية-للحكومة-عايزين -نرفع-راسنا-بين-الفلاحين-بتحديد-سعر-عادل-للمحاصيل--والحكومة-تؤيد-مقترحة-بتشكيل-لجنة-لتحديد-الأسعار

قال النائب اشرف رشاد ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ، إن تحديد سعر عادل لأسعار المحاصيل الزراعية الاستراتيجية ،يحظي بأهمية قصوى ، ويمثل صداع في رأس الجميع ، خاصة ان نواب الصعيد متحفزين لزيادة سعر القصب والوجه البحري يرغب في زيادة البنجر .

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ، برئاسة النائب هشام الحصري ، بحضور وزير التموين ووزير الزراعة ، لمناقشة تحديد سعر عادل المحاصيل الزراعية .

وقال رشاد ، ان هناك ٣ نقاط مهمة لابد من التأكيد عليها ، خاصة ان الجميع يثمن الدور المهم الذي يلعبه الفلاح، اولها ان يتم تطبيق قاعدة انه لا استفادة من طرف واحد وهو طلب مشروع أن الكل يستفيد ، ونحدد ما هو السعر الذي يحدد ربحية الفلاح ، وتستفيد منه كافة المنظومة لافتا الي ان اصدار قرار بالسعر دون دراسة ظلم للنواب وللحكومة ".

ممثل الأغلبية للحكومة : عايزين نرفع راسنا بين الفلاحين بتحديد سعر عادل للمحاصيل .. والحكومة تؤيد مقترحة بتشكيل لجنة لتحديد الأسعار

واكد "رشاد" علي ضرورة تبني استيراتيجية لتحويل نظام الري بالغمر الي الري الحديث ، مع تحديد الدارسة اللازمة لقابلية التطبيق لافتا الي ضررورة تشكيل لجنة ممثلة من عدة محافظات لتحديد سعر القصب والبنجر .

واكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقل وطن ، انه سيام تحدد مدة زمنية للجنة المشكلة للانتهاء من تحديد السعر وذلك حتي لا يترك الموضوع بشكل عشوائي لافتا الي أن وزير التموين ووزير الزراعة محملين بحل الأمر مع وزير المالية" .

واستشهد رشاد" بحديث أحد النواب خلال عرضه طلب الاحاطة قائلا :"نريد ان ننتهي بسعر مناسب حتي نستطيع نرفع رأسنا وسط الفلاحين".

ومن جانبه اتفق وزير التموين الدكتور علي المصيلحي ، مع حديث رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ، معلنا تأييده تشكيل لجنة لمناقشة الآلية لوضع خطة زمنية محددة لتحديد سعر مناسب للمحاصيل الاستراتيجية .